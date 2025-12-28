Veliki odziv građana na studentsku akciju potpisivanja peticije za vanredne izbore

Veliki broj građana Niša, Kragujevca, Novog Sada i drugih gradova odazvao se pozivu studenata za potpisivanje peticije za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Akciju „Raspiši pobedu“ studenti u blokadi organizovaće danas na Palilujskoj rampi, u Parku Svetog Save, Trgu Pavla Stojkovića, Somborskom bulevaru i u parku ispred Skupštine Grada Niša.

Građanin Niša Aleksandar Popović koji je peticiju potpisao na štandu u parku Svetog Save kazao je za agenciju Beta da podržava zahteve studenata i njihovu borbu za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

„Mislim da je krajnje vreme da se nešto konačno desi, da izađemo iz ove kolotečine, jer ukoliko se ovako nastavi za pet do 10 godina mi nećemo imati ništa. Ostaćemo bez ljudi jer mladi odlaze iz zemlje“, izjavio je Popović.

Nišlija Dobrivoje Stojanović rekao je da se iznenadio kada je video da su na štandu uglavnom stariji ljudi, a očekivao je da će uglavnom biti deca i mladi.

„Trebalo je i bez izbora do sada nešto da se promeni, a izbori će valjda nešto da promene. Ja očekujem da se na izborima oslobodimo diktature jednog čoveka. To je ono što mi trenutno mnogo smeta i ne razumem ljude kojima to ne smeta i koji podržavaju Aleksandra Vučića“, izjavio je Stojanović.

Studentkinja doktorskih studija Filozofskog fakulteta u Nišu Anđela Božović kazala je za agenciju Beta da su pripreme za izbore poslednja etapa studentske borbe koja je je počela novembra prošle godine.

„Moje mišljenje je da su nam izbori tu, ‘iza vrata’. Očekujem raspisivanje izbora do leta sledeće godine“, navela je Božović.

Ona je rekla da je bila zabrinuta kakav će biti odziv građana s obzirom da je veoma hladno danas u Nišu, ali je dodala da je odziv odličan i da je mnogo ljudi došlo da potpiše peticiju.

Studenti u blokadi niškog Univerziteta danas u 16.30 sati u parku ispred Skupštine Grada Niša organizovaće centralni događaj u okviru akcije „Raspiši pobedu", najavljeno je obraćanje studenata i prigodan program.

Veliki odziv građana Kragujevca na studentsku akciju potpisivanja peticije za vanredne izbore

Na sedam lokacija u Kragujevcu studenti prikupljaju potpise za peticiju o raspisivanju izbora i na svim mestima je veliki odziv građana, javio je reporter Bete.

Na početku akcije, u 9.00 časova, u velikoj većini su dolazili stariji sugrađani, dok od 11 sati, kako kažu dežurni studenti, nema pravila – u redu čekaju građani svih generacija.

Uz potpisivanje odluke o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora građani ostavljaju svoje podatke i kontakt telefon.

Na štandu ispred šoping mola „Big Fashion“ student Ognjen je rekao agenciji Beta da osim podrške studentskom zahtevu za raspisivanje izbora ovom akcijom studenti grade mrežu građana koji žele da budu aktivni učesnici u studentskom pokretu, u predizbornoj kampanji, izbornom danu i odbrani izborne volje.

Građani koriste priliku da razgovaraju sa studentima, pitaju ih o stanju u studentskom pokretu.

„Istina je da smo se poslednjih meseci malo utišali, ali to nije zato što je pokret utihnuo, već zato što smo to vreme koristili da bismo se bavili izborima i odbranom rezultata kada bude došlo do njih“, rekao je Ognjen.

Na štandovima za potpisivanje peticije građani studentima donose čaj, sokove, glickalice, keks i voće.

Studenti kažu da svega ima u izobilju i ne veruju da će sve to da potroše, pa će ono što preostane odneti u Crveni krst.

Akcija traje do 21.00 časova.

Studenti u Novom Sadu: Za prvih sat i po vremena više od 1.000 potpisa podrške

Studenti u blokadi Univerziteta u Novom Sadu saopštili su da je mnogo ljudi dalo potpis podrške za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, i precizirali da je u prvih sat i po vremena prikupljeno više od 1.000 potpisa.

Novosadski studenti kazali su reporteru agencije Beta da su uglavnom to bili stariji ljudi, a procedura je kratka i nema velikih zadržavanja.

Na štandovima koji su raspoređeni na tridesetak lokacija u Novom Sadu i prigradskim naseljima građani mogu da se izjasne i o eventualnom angažmanu u studentskom pokretu, kao pomoć u predizbornoj kampanji ili tokom izbornog dana.

Studenti su kazali da potpisi koje građani budu davali danas neće biti predati bilo kakvoj instituciji, niti su to potpisi za studentsku listu.

Na formularu građani ostavljaju ime, prezime, godinu rođenja, opštinu iz koje su, kao i mejl adresu i broj telefona. Ti podaci odlaze u studentsku bazu i služiće da se dobiju precizniji podaci kakva je podrška studentskoj listi i vanrednim izborima.

Studenti akciju sprovode na skoro 500 štandova u više od 100 gradova i opština širom Srbije.

Prema njihovim rečima, građani koji potpišu odluku o raspisivanju izbora, na taj način postaju deo „širokog fronta u borbi za pravdu i promenu sistema“.

„Svojim potpisom radiš tri važne stvari: postaješ osoba koja će prva biti informisana o daljim aktivnostima studenata i o načinima na koje baš ti možeš da pomogneš; postaješ poveznica pokreta i svog okruženja; postaješ deo promene koja se bori za uspostavljanje sistema po meri svih građana“, naveli su studenti u svom biltenu (newsletter).

