Veliki odziv građana Niša za doniranje matičnih ćelija i pomoć bolesnim sugrađanima

Veliki broj građana Niša odazvao se pozivu za davanje uzorka krvi i upis u Registar davalaca matičnih ćelija hematopoeze Srbije.

Akcija „Budi nečiji heroj, voleće te do srži“ je počela jutros u 9 sati u holu Gradske kuće i trajaće do 18 časova.

Organizovana je kako bi se pronašli donori za transplantaciju matičnih ćelija Tijani Đorđević (35), majci osmogodišnjeg dečaka, Predragu Brankoviću (53), zaposlenom u Vojnoj bolnici u Nišu i mladiću koji ima 19 godina.

Predrag Branković, jedan od troje obolelih, istakao je da je iznenađen brojem ljudi koji su došli da daju krv odmah nakon što je akcija počela.

„Siguran sam da će se broj ljudi povećavati kako dan odmiče, a trenutno ih ima prilično. Ovo je važno za sve nas jer se nikada se ne zna kome će zatrebati transplantacija matičnih ćelija. Ovo je jedan human gest i dobijate privilegiju da sutra nekome spasite život“, izjavio je Branković za agenciju Beta.

On je kazao da je njemu, različitim dijagnostičkim metodama, potvrđena bolest mijelofibroza koja vremenom vodi ka akutnoj leukemiji.

„Trenutno je bolest u nekom ‘hladnom hodu’ i svodi se na uvećanje slezine. Uz pomoć lekova držim je trenutno pod kontrolom. Bolest ima neki svoj tok, ne znamo do kada će biti u ovoj fazi. To je individualno od organizma do organizma, ali negativan ishod je tu, blizu“, rekao je Branković.

Jadranka Todorović, majka Tijane Đorđević kazala je da njena ćerka obolela pre dve godine od aplastične anemije.

„Imala je problem sa umorom i slabošću, nije mogla maltene uz stepenice da se popne, a radila je u to vreme i brinula o sinu. Ustanovljen joj veoma nizak nivo hemoglobina i trobmocita. Trenutno pije lekove i prima transfuziju. Kada primi krv bolje joj je neko vreme, ali posle mesec ili mesec i po dana ponovo se ne oseća dobro“, objasnila je Todorović.

Ona je kazala da se nada da će se danas u registar potencijalnih donora upisati najmanje 5.000 građana Niša.

„Nadamo se da nađemo donora. U slučaju da ne nađemo idemo dalje. Roditelji mogu da padnu 100 puta, ali ustaće i nakon 101. puta jer ispred njih stoje njihova deca. Ispred mene stoji moja ćerka, stoji Predrag i devetnaestogodišnji dečko“, istakla je Todorović.

Među onima koji su danas dali krv u upisali se u registar davalaca bio je i Miloš Kosanović iz Niša.

„Dobrovoljni smo davaoci krvi i supruga i ja. Mislim da je to jedna humana stvar, da to svi treba da rade. Kada smo pročitali da naši sugrađani imaju problem, da nisu pronađene adekvatne matične ćelije u registru, onda smo rešili da dođemo, doprinesemo i uđemo u registar. Pozvao bih sve sugrađane da to urade“, izjavio je Kosanović.

Rukovodilac registra davalaca matičnih ćelija hematopoeze Srbije Glorija Blagojević kazala je za agenciju Beta da je pristupanje registru veoma jednostavno i ne zahteva puno vremena.

„Popuni se upitnik i da mali uzorak krvi, kao za krvnu sliku, iz periferne vene. Potrebno je da imate između 18 i 45 godina, da ne bolujete od teških hroničnih bolesti srca, pluća, bubrega i da nemate malignitete. Sve ostale bolesti koje se regulišu terapijom omogućuju pristup registru“, izjavila je Blagojević.

Prema njenim rečima, ukoliko se utvrdi podudarnost sa pacijentom kome je potrebna transplantacija, potencijalni donor se poziva na razgovor i ukoliko i tada pokaže spremnost za doniranje, prolazi kompletan zdravstveni pregled i bira način na koji će donirati matične ćelije.

Matične ćelije, dodala je, prikupljaju se na dva načina, a jedan je lagodniji za davaoca.

„Ležite na krevetu i imate iglu u veni jedne ruke. Mala količina krvi prolazi kroz separator, matične ćelije se izdvajaju, a ostatak krvi se preko druge vene vrati. Nije bolno. Sutradan se vraćate svojim aktivnostima, ne narušavate imuni sistem, ne postajete anemični, a taj mali deo koji ste donirali se nadoknadi za dve do tri nedelje“, objasnila je Blagojević.

Drugi način, dodala je, kojeg se ljudi boje, radi se u opštoj anesteziji i matične ćelije se vade iz bedrene kosti.

Prema njenim rečima, veoma je važno da omasovimo nacionalni registar jer iza svakog uzorka stoji jedna nova šansa za nekog od bolesnika.

Ona je kazala da se u Registru davalaca matičnih ćelija hematopoeze Srbije trenutno nalazi 27.500 davalaca.

