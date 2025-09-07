Veliki poremećaji u londonskom metrou zbog štrajka

Gotovo potpuni štrajk radnika londonskog metroa, koji je počeo večeras i očekuje se da će trajati do četvrtka, već ometa putovanje miliona ljudi u glavnom gradu Velike Britanije.

Operater Transport za London (TFL), koji upravlja metroom, saopštio je da do četvrtka biti malo ili nimalo saobraćaja na svih 11 linija podzemne železnice.

Već večeras je nekoliko linija bilo u zastoju, a stanice su bile zatvorene zbog štrajka.

Pokrenut na zahtev transportnog sindikata RMT, štrajk se odnosi na vozače, osoblje za signalizaciju i radnike na održavanju, a razlog su niske plate i loši uslovi rada.

To je prvi veliki štrajk u metrou, koji prevozi oko pet miliona putnika dnevno, od marta 2023. godine, kada je zemlja doživljavala veoma visoku inflaciju zbog rata u Ukrajini.

Štrajkači odbacuju predloženo povećanje plata od 3,4 odsto i zahtevaju smanjenje nedeljnog radnog vremena.

(Beta)

