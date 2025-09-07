Veliki ruski napad dronovima i raketama na Kijev, pogođena zgrada vlade

U velikom ruskom napadu dronovima i raketama na ukrajinski glavni grad Kijev noćas su poginule dve osobe, a pogođena je i glavna zgrada vlade, uočljiv je dim koji se širi s njenog krova, prenose novinske agencije.

Kako izveštavaju novinari agencije AP zasad nije jasno da li se radi o direktnom udaru na tu zgradu.

Rusija je do sada izbegavala udare na zgrade vlade i njenih institucija koje se nalaze u centru Kijeva. Tu su ukrajinski kabinet i kancelarije ministara.

Policija je blokirala pristup zgradi vlade a tu su i vozila hitne pomoći i vatrogasne službe.

Ukrajinski zvaničnici rekli su da je dvoje ljudi poginulo a 15 je povređeno u napadu dok je premijerka Julija Sviridenko potvrdila da je zgrada vlade pogođena i da ima oštećenja na njoj.

„Prvi put je zgrada vlade oštećena u neprijateljskom napadu, uključujući krov i gornje spratove“, rekla je premijerka Sviridenko.

„Obnovićemo zgrade ali izgubljeni životi ne mogu biti vraćeni“, dodala je ona. „Svet mora da odgovori na ovo razaranje ne samo rečima već delima.Postoji potreba za jačanjem pritiska sankcija pre svega protiv ruske nafte i gasa“, rekla je premijerka.

Među poginulim je jednogodišnje dete čije telo su spasioci iskopali iz ruševina, rekao je šef gradske uprave Kijeva Timur Tkačenko,.

Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da su krhotine ruskog drona pogodile devetospratnu stambenu zgradu u kijevskom kvartu Svjatošinski i četvorospratnu stambenu zgradu u drugom kvartu Darnitski.

Ukrajinske vazduhoplovne snage saopštila je da je Rusija noćas lansirala 805 dronova i 13 raketa. Oboreno je njih 751.

Ovo je drugi masovni ruski napad dronovima i raketama na Kijev u poslednje dve nedelje, u vreme dok se gube nade za mirovnim pregovorima.

Napad je usledio posle poziva evropskih lidera ruskom predsedniku Vladimiru Putinu da okonča rat, a 26 zemalja saveznica Ukrajine obećalo je da će rasporediti svoje trupe kao „snage osiguranja“ kad se postigne dogovor o prekidu borbi.

(Beta)

