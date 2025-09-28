Veljanovski: Današnjim protestom ispred RTS-a vlast želi da studentima vrati istom merom

Profesor Fakulteta političkih nauka (FPN) u penziji Rade Veljanovski ocenio je da skup „protiv blokada“ ispred RTS-a, koji je najavljen za danas, pokazuje želju vlasti da ceo medijski sistem radi apsolutno za nju, ali i nameru da studentima i građanima koji ih podržavaju „vrati istom merom“.

On je za agenciju Beta kazao da je očigledno da vlast želi da ceo medijski sistem Srbije ima upregnut u svoje interese i planove i da se to vidi godinama unazad.

„Čak i ako neka televizija podržava i promoviše vlast permanentno, ali ne toliko ostrašćeno kao Informer, Pink i drugi, njoj to nije dovoljno“, kazao je.

Veljanovski smatra da javni servisi, RTS i Radio televizija Vojvodine i rade tako, ali da imaju i izvesnu notu pristojnosti u odnosu na one druge.

„Očigledno je to razlog što oni kažu RTS-u da nisu zadovoljni, a što je predsednik Srbije Aleksandar Vučuć više puta rekao“, dodao je.

Rekao je da mu je odavno jasno da će vlast pokušavati da vrati „istom merom“ studentima u blokadi i građanima koji ih podražavaju i protestuju.

„Ako su studenti blokirali RTS i protestovali u Takovskoj, sada će to da rade i pristalice vlasti da pokažu kako nisu zadovoljni“, kazao je.

Ocenio je da će se vlast potruditi da to bude manje agresivno i da tu ima mnogo strateških i ideoloških naslaga.

Smatra da do toga dolazi jer je vlast sada očigledno u ofanzivi, a shvata da joj se „tlo pod nogama trese“ i pokušava da na sve moguće načine, jednom vrlo agresivnom propagandom povrati ugled.

„To se vidi i po tom odnosu prema RTS i prema medijima u Srbiji, a i stalnim nastupima Vučića u medijima na međunarodnoj sceni, jer to je za njih jedini način da idu u susret sledećim izborima, bez obzira kada oni bili“, rekao je Veljanovski.

Centar za društvenu stabilnost najavio je za popodne skupove građana protiv blokada širom Srbije, uključi i ispred RTS-a u Beogradu.

Vučić je, kao i brojni ministri, bio na nekim od skupova – na Ubu i u beogradskim naseljima Borča i Voždovac.

(Beta)

