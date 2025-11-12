Veljanovski o novom Savetu REM-a: Vlast fingira dobru nameru

Profesor Fakulteta političkih nauka (FPN) u penziji Rade Veljanovski je danas, povodom izbora novog, mada krnjeg sastava Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), ocenio da je „vlast uspela da fingira dobru nameru kako će biti izabran jedan konstruktivan Savet REM-a“.

Poslanici Skupštine Srbije izabrali su osam od devet članova za novi saziv Saveta REM-a, od kojih su četiri iz vlasti.

Veljanovski je agenciji Beta kazao da je izbor Saveta REM -a „bio apsolutno onakav kakav se mogao i očekivati“.

„Vlast je uspela, i ovoga puta, da fingira dobru nameru kako će biti izabran jedan konstruktivan Savet REM-a od kojeg možemo očekivati da će imati principijelan odnos prema medijskoj situaciji i da će sprovoditi zakon u javnom interesu“, kazao je on.

Veljanovski smatra da to ne može da očekuje od izabranog Saveta REM-a.

„Očekujem da to budu tri, eventualno četiri člana od kojih se može očekivati da će se zalagati da se demokratski principe i evropska regulatorna iskustva ostvaruju u praksi“, kazao je on.

Rekao je da u sadašnjem izboru vidi „samo tri takva člana“ što znači, kako je naveo, da taj deo od kojeg se očekuje da radi nezavisno, principijelno i po savesti, čini otprilike jednu trećinu članova Saveta REM-a.

„Razume se da nije dobro i to što se dogodilo… da kandidati koje su predložili saveti nacionalnih manjina nisu izabrani, odnosno da niko nije izabran“, kazao je Veljanovski.

U Skupštini nije izabran nijedan od dva kandidata koje su predložili nacionalni saveti nacionalnih manjina – Bošnjak i Albanka, jer se tome usprotivio Savez vojvođanskih Mađara, blizak vladajućoj koaliciji, koji tvrdi da ta dva predložena kandidata ne odražavaju stvarnu volju većine tih saveta.

Kandidat Muhedin Fijuljanin dobio je 40 glasova za, dva protiv, dok nije glasalo 137 poslanika, a Ljumturije Ameti dobila je 40 glasova za, jedan glas protiv, a nije glasalo 138 poslanika.

Veljanovski je ocenio da to dokazuje „oni što se moglo uočiti kao izvestan nagoveštaj“ da će „to biti jedan način miniranja rada budućeg Saveta REM-a“.

On smatra da je Parlament podlegao pritiscima „određenih“ saveta nacionalnih manjina prihvatajući taj narativ da su kandidati predstavnici onih koji ih predlažu.

„To nije apsolutno u duhu Zakona (o elektronskim medijima) i to je nekada i doslovce pisalo u Zakonu, a sada se navodi na indirektan način“, rekao je on.

Po rečima Veljanovskog, nijedan kandidat ne treba da predstavlja samo one koji su ga predložili, već da radi u interesu javnosti u celini.

„Ta svest kod nas zaista nije sazrela i dobili smo Savet (REM-a) od kojeg se zaista ne može očekivati da pomeri napred neke stvari“, kazao je Veljanovski.

Među članovima Saveta REM-a koji su od poslanika dobili mandat na dve godine su: Stevica Smederevac (134 glasa za, 33 protiv), Milan Petković (132 glasa za, 23 protiv) i Miloš Garić (132 glasa za, protiv 29 protiv).

Mandat na četiri godine dobili su Mileva Malešić (175 glasova za, niko protiv) i Rodoljub Šabić (166 glasova za, dva protiv).

Članovi Saveta REM-a na šest godina biće Ira Prodanov Krajišnik (171 glas za, jedan uzdržan, niko protiv), Dubravka Valić Nedeljković (173 glasa za, niko protiv) i Snežana Mirković (170 glasova za, niko protiv)

U Savet REM-a nisu izabrani Gordana Predić, Vanja Šibalić, Jovana Vitez, Đorđe Vlajić, Mladen Matičević, Ljumturije Ahmeti, Muhedin Fijuljanin, Antonela Riha, Dušan Aleksić i Mevljud Dudić, za koje je uglavnom glasalo po oko 40 poslanika.

To je bio drugi konkursni postupak za izbor članova Saveta REM-a i počeo je u aprilu, pošto je prvi obustavljen zbog odustajanja dela kandidata koji su ukazivali na nepravilnosti u tom procesu.

Srbija je bez Saveta REM-a već godinu dana pošto je prethodnom sazivu mandat istekao 4. novembra 2024, po donošenju izmena i dopuna Zakona o elektronskim medijima.

(Beta)

