Veljanovski: Vlast želi da kritički nastrojeni mediji nestanu

Profesor Fakulteta političkih nauka (FPN) u penziji Rade Veljanovski ocenio je danas da vlast u Srbiji želi da onemogući rad kritički nastrojenim medijima i da je njen cilj da takve redakcije nestanu kako bi lakše širila sopstvenu propagandu.

On je za dnevni list Danas kazao da je u interesu vlasti da kontroliše celu medijsku scenu i da predstavnike Srpske napredne stranke (SNS) ne zanima šta o tome misli domaća i međunarodna javnost.

On je, komentarišući izmene u upravljačkoj strukturi Junajted medije kazao da mu se čini da novi vlasnici te kompanije, koji nisu iz Srbije, sarađuju sa SNS.

Televizije Nova i Sport klub, odnosno njihova krovna firma Junajted medija prodakšn (UMPD), od srede ima trojicu novih direktora Vladicu Tintora, Gibera Šrojena i Tima Peningtona, piše portal Nova.rs.

Novi direktori postavljeni su i na čelo drugih entiteta u okviru Junajted grupe u Srbiji.

Po podacima iz Agencije za privredne registre, oni su novi zakonski zastupnici UMPD, pored dosadašnjeg direktora kompanije Nemanje Simeunovića.

(Beta)

