Veljanovski: Za poremećenu političku ravnotežu krivi su oni koji imaju moć i medije

Profesor Fakulteta političkih nauka u penziji Rade Veljanovski rekao je gostujući u emisji Marker da se ova predizborna kampanja apsolutno ne razlikuje od prethodnih.

On je istakao da se to odnosi pre svega kada je reč o komunikaciji političkih protivnika, i da prednost imaju politički akteri koji su na pozicijama vlasti i moći, ali i mediji koji im pružaju podršku.

„Ne razlikuje se, sve su to možda finese i detalji, ali u suštini sve je isto. To je isto jedna kampanja koja je dosta prljava, koja je nekorektna, koja se služi nedopuštenim sredstvima, gde opet veliku prednost imaju oni politički akteri koji su i sada na pozicijama vlasti i moći i imaju veliki uticaj na jedan broj medija, to je poznato. I dakle, mora se znati, a to moraju da znaju građani, kad je poremećena ta politička ravnoteža i kada neko ima dominaciju, onda su za to pre svega odgovorni oni koji u ovom trenutku imaju moć, koji imaju vlast, pa čak i mediji koji su, kako da kažem, uslovno rečeno na njihovoj strani, jer opoziciona strana pa čak i mediji koji dopuštaju kritičko mišljenje prema vlasti nikada ne mogu biti toliko odgovorni za tu prljavu kampanju kao ovi koji imaju moć i veliki uticaj“, rekao je Veljanovski.

On je naglasio da su poziv predsednika države na demokratsku i nadcivilizovanu kampanju prilikom raspisivanja izbora i obrazloženje da su oni raspisani kako bi se smanjile tenzije među suprotstavljenim stranama u društvu samo dekelrativni.

„Dovoljno je da se prođe pored bilo kog kioska sa novinama svakog dana, bilo kog dana, i da se samo površno pogledaju naslovne strane pojedinih listova. Mi ih neopravdano nazivamo tabloidima. Oni su mnogo gori od tabloida. Tabloidi takođe imaju nekakva pravila, a to gde se svesno laže, obmanjuje i tako dalje, to ne bi smelo da postoji. I tu se vidi koliko je ta kampanja prljava“, podvukao je Veljanovski.

On je dodao i da je upravo predsednik taj koji najviše remeti tu ravnotežu u političkoj utakmici, zbog njegovih svakodnevnh pojavljivanja na raznim događajima koji su u suštini pseudo-događaji.

„Danas je ovde, sutra je tamo. Pre neki dan je otvorio stadion u Loznici. Dakle, tu se očigledno manipuliše jednom činjenicom da smo mi sada u zakonu o elektronskim medijima dobili produženje zabrane funkcionerske kampanje sa 10 na 30 dana. Međutim, funkcionerska kampanja traje permanentno. To što je ona loše formulisana u zakonu, pa je tamo rečeno da samo oni nosioci javnih funkcija, koji su kandidati na listama za naredne izbore, ne treba da se pojavljuju, to je čista manipulacija i čisto neznanje od strane onih koji su tu formulaciju napisali“, naveo je Veljanovski.

Profesaor je naglasio da nasilje u našoj zemlji raste i da to nasilje nije više samo rezultat ponašanja nekakvih zlih, nevaspitanih i na neki drugi način usmerenih ljudi, već da postoji i politički usmereno nasilje.

„Bojim se da kod nas može da dođe do eskalacije tog nasilja i na ulicama i po tom političkom osnovu. Ne bi bilo dobro da se to dogodi, ali ako vlast na ovakav način grčevito štiti svoje pozicije i na jedan vrlo nekorektan, vulgarno nekorektan način se trudi da svoje protivnike ukloni iz političke utakmice, sve je moguće“, istakao je Veljanovski.

On je objasnio da i opozicija greši u tome što se naglašenije aktivira tek par meseci pred izbore, i što je nekad u stanju i da traži izbore, a da je svesna da za njih nije spremna.

„Tako je i ovoga puta. I ovoga puta to je slučaj, jer jeste tačno da je vlast dala mnogo razloga i da su neki događaji (nasilja, ubistava itd.) probudili tu svest protiv nasilja. I to jeste ono što je autentično i što je legitimno. I što je argumentovano. Ali to ne znači da smo, ako smo se suprotstavili nasilju, i ako se borimo protiv nasilja, bili spremni za sve aspekte koje izbori nose“, zaključio je Veljanovski.

(Beta)

