Veljković (SD): Priština nas maltretira, a Beograd nas je ostavio na cedilu

Potpredsednik Srpske demokratije (SD) Stefan Veljković izjavio je danas da se na severu Kosova sprovodi policijsko i institucionalno nasilje koje vrše institucije većinskog albanskog stanovništva, uz prećutno odobravanje Beograda i međunarodne zajednice.

Veljković je u emisiji „Slobodno srpski“ kazao da je takvo stanje neizdrživo i da su mnogi Srbi već napustili Kosovo.

„Otišle su čitave porodice, znam nebrojano mnogo slučajeva gde roditelji, oba supružnika, imaju državni posao u prosveti i u zdravstvu po srpskom sistemu i oni odlaze. Ako oni odlaze ne znam šta mi drugi možemo da očekujemo“, kazao je on.

Naveo je da „srpski državni sistem nije mogao da apsorbuje sve ljude u svoje redove“.

„Ne možemo svi da imamo državni posao, a podaci Nacionalne službe za zapošljavanje Srbije s kraja 2023. godine govore da oko 25 odsto radno sposobnih ljudi u srpskim sredinama na Kosovu nemaju posao. To je zabrinjavajuće visoka brojka i to je posledica toga što ni Vlada Srbije nije imala nikakav strateški pristup kako da ljudi ovde ostanu i da ovde žive, nego se sve svodilo na tu prokletu partijsku knjižicu i da li poznajete ovoga ili onoga, a ne da li vam je zaista potreban posao, da li imate kvalitete“, rekao je on.

Veljković je kazao i da je privatni sektor potpuno uništen.

Dodao je i da su ljudi „veoma zabrinuti zbog bezbednosne situacije na severu Kosova“.

„Imate 10 policijskih baza i punktova na severu Kosova koji su izgrađeni ili su u izgradnji. Imate oko 300-400 specijalaca kosovske policije koji su stalno na terenu na severu Kosova. Imate protest nekoliko stotina privrednika koji su tražili da legalno uvoze robu iz uže Srbije na Kosovo, ali kosovska vlada je ostala nema na to. I onda šta mi možemo da očekujemo“, naglasio je on.

Prema Veljkovićevim rečima „Srbi gledaju u međunarodnu zajednicu kao na jedini faktor koji ih možda nije ostavio na cedilu“.

„Beograd nas je ostavio na cedilu, Priština nas maltretira, a međunarodna zajednica izađe ponekad sa nekom izjavom, ali tu postoji veliki razdor. Na primer od gospodina (američki ambasador Džefri) Hovenijera vidimo malo čvršće stavove u korist srpske zajednice, od drugih političara iz međunarodne zajednice, pogotovo gospodina (nemački ambasador Jern) Rodea, vidimo veliku popustljivost prema kosovskoj vlasti“, kazao je Veljković.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.