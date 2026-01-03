Venecuelanci pojma nemaju ko će im rukovoditi državom posle američkog odvođenja Madura

Stanovnici Venecuele muku muče da saznaju ko je na čelu njihove države posle vojne intervencije SAD kojom je u subotu predsednik Nikolas Maduro zarobljen i sproveden u Njujork.

Američki predsednik Donald Tramp je napravio šokantan izbor – na čelu Venecuele biće SAD, verovatno u koordinaciji sa jednim od najpouzdanijih Madurovih saveznika, potpredsednicom Delsi Rodriges.

S druge strane, Tramp je ocenio da na čelu države ne može biti vođa opozicije i ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Končita Mačado jer, kako je ocenio, nema podršku za rukovođenje zemljom.

Delsi Rodriges je od 2018. godine Madurova potpredsednica i rukovodila je dobrim delom venecuelanske privrede, zavisne od nafte, a bila je i na čelu zloglasne službe bezbednosti.

Međutim, Trampova administracija bi ipak bila voljna da sarađuje s njom – barem za sada.

„Ona je, u osnovi, spremna da radi ono što mi smatramo da je portebno kako bi Venecuela opet postala velika“, rekao je novinarima Tramp o Delsi Rodrigea koja je za vreme njegove prve administracije (2017-2021) bila pod sankcijama zbog svoje uloge u podrivanju demokratije u Venecueli.

Tramp tvrdi da je Rodriges u subotu dugo razgovarala s državnim sekretarom SAD Markom Rubiom kome je – po Trampovim rečima – rekla: „Uradićemo sve što vam je potrebno“.

„Rekao bih da je ona baš blagotvorna“, ocenio je Tramp. „Ne možemo se upuštati u to da Venecuelu preuzme neko drugi, kome nije na pameti dobrobit venecuelanskog naroda“, dodao je on.

Rodriges je u subotu uveče na konferenciji za novinare koju je penosila državna televizija pokušala da prikaže snagu i jedinstvo mnogobrojnih frakcija u vladajućoj stranci, otpisujući svaku mogućnost da je američka intervencija posledica izdaje.

Tražila je da SAD Madura i njegovu ženu Siliju smesta puste na slobodu, a američku intervenciju u Venecueli je opisala kao flagrantno kršenje Povelje Ujedinjenih nacija. Takođe je rekla da postoji samo jedan predsednik Venecuele – zarobljeni Nikolas Maduro. Dok je govorila bila je okružena članovima Vlade i vojnim komandantima.

Za sada nema znakova da Venecuelom upravljaju Sjedinjene Američke Države.

Tramp je ukazao da je Rodriges već položila zakletvu kao nova predsednica, u skladu s procedurom iz Ustava Venecuele, ali ceremoniju polaganja zakletve nije prikazala državna televizija što bi se očekivalo.

Tokom nastupa na televiziji Rodriges niti se predstavljala kao vršiteljka dužnosti predsednika država, niti je pominjala političku tranziciju, a nije ni davala signale spremnosti za saradnju sa Amerikancima. Na ekranu je bila potpisana kao potpredsednica Venecuele što zvanično ona i jeste.

Ustav Venecuele nalaže da se u slučaju odsustva predsednika moraju raspisati izbori najkasnije za mesec dana. Postavlja se, međutim, pitanje legitimnosti sadašnje vlade koja je u narodu neomiljena, kao i praktično vanredno stanje zbog američke vojne intervencije.

Ubrzo posle Trampove konferencije za novinare oglasila se šefica opozicije Mačado i pozvala svog saveznika Edmunda Gonzalesa, bivšeg diplomatu sada u egzilu, koji se naširoko smatra pobednikom spornih predsedničkih izbora 2024. godine, da „smesta preuzme svoj ustavni mandat i da bude priznat kao vrhovni komandant“.

Na pitanje o Mačado, Tramp je bio odsečan: „Rekao bih da bi bilo vrlo teško da Mačado bude vođa. Ona nema podrške ili poštovanja u samoj svojoj zemlji“.

Venecuelanci su ostali šokirani i mnogi su na društvenim mrežama spekulisali da je Tramp pobrkao Mačado i Rodriges.

Mačado se nije oglasila povodom Trampove izjave.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com