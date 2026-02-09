Vens u Jermeniji koju do sada nikad nije posetio neki potpresednik ili predsednik SAD na dužnosti

Potpresednik SAD Džej Di Vens, njegova supruga Uša, sin Vibek i ćerka Mirabel su danas dočekani na crvenom tepihu i s počasnom gardom i delegacijom državnih zvaničnika na aerodromu u Jerevanu, u Jermeniji.

Tu zemlju do sada nije posetio nijedan američki potpresednik ili predsednik dok je bio na dužnosti.

Vens je stigao u Jerevan posle četiri dana s porodicom na Zimskim olipijskim igrama u Milanu, a sutra je planiran njegov odlazak u Azerbejdžan.

Administracija predsednika Donalda Trampa nastoji da se sprovede sporazum za koji su posredovale SAD čiji cilj je okončanje višedecenijskog sukoba Jermenije sa Azerbejdžanom.

Vens treba da se satane sa jermenskim premijerom Nikolom Pašinijanom koji je potpisao sporazum u Beloj kući u avgustu namenjen ponovnom otvaranju ključnih transportnih ruta sa Azerbejdžanom.

Na tom sastanku predstavnici država su potpisali dogovore kojima se ponovo potvrđuje posvećenost potpisivanju mirovnog sporazuma. Tekst sporazuma su potpisali ministri spoljnih poslova što znači preliminarno odobrenje. Ali sporazum još treba da potpišu lideri zemalja i parlamenti treba da ga ratifikuju.

Jermenski premijer Pašinijan i azerbejdžanski predsednik Ilham Alijev su u novom Oboru za mir predsednika Donalda Trampa. To telo prvobitno je bilo zamišljeno da nadgleda plan o prekidu vatre u Gazi, ali se proširilo po veličini i ambiciji. Tramp planira da sazove prvi sastanak Odbora u Vašingtonu ovog meseca.

Sporazum Jermenije i Azerbejdžana, dve bivše sovjetske republika, predbviđa stvaranje važnog tranzitnog koridora nazvanog „Trampova ruta za međunarodni mir i prosperitet“ koji treba da poveže Azerbejdžan i njegovu autonomnu enklavu Nahčivan, koje su razdvojene 32 kilometara širokim delom jermenske teritorije.

Taj deo teritorije bio je prepreka za rešavanje sukoba koji je trajao gotovo četiri decenije oko kontrole oblasti Nagorno Karabah.

Ta oblast bila je pod kontrolom etničkih jermenskih snaga koje podržava Jermenija od 1994. godine. U šestonedeljnom ratu 2020. Azerbejdžan je povratio kontrolu nad delovima te oblasti i njene okoline.

U septembru 2023. Azerbejdžan je izveo blic ofanzivu u kojoj su separatističke vlasti bile primorane da kapituliraju. Kada je Azerbejdžan povratio punu kontrolu nad Nagorno Karabahom većina od 120.000 stanovnika Jermena pobegla je u Jermeniju.

(Beta)

