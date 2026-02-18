Veran Matić (ANEM): Ambasadori EU u Srbiji šokirani onim što se dešava novinarima

Predsednik Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) Veran Matić rekao je večeras da je više od 20 diplomata država EU "šokirano onim što se dešava novinarima i medijima u Srbiji" i da se to pogoršava.

On je, kako piše na sajtu ANEM-a, kazao da je to „opšti utisak“ sa sastanka s njima i da su diplomate bile šokirane i „u kojoj meri se ubrzano – iz dana u dan, iz sata u sat, situacija na ovom polju dramatično pogoršava“.

Matić je kazao da im je pokazao “ ‘spisak za odstrel’ 45 novinarki i novinara, analitičara, profesora i advokata kojima će Centar za društvenu stabilnost, po sopstvenoj najavi, ‘nacrtati mete na čelu’ u budućim video pamfletima prepunim laži i blaćenja“.

Ponovio je, piše na sajtu ANEM-a, da su ti novinari već izloženi linču, da žive i rade uz pretnje i fizičke napade koji se ne istražuju.

Ponovio je da je „neviđen rast broja otvorenih slučajeva u tužilaštvima i neviđeni pad broja rešenih slučajeva“.

„Drugim rečima, imamo skoro potpunu nekažnjivost uz svest počinilaca da će biti pomilovani od strane predsednika ako kojim slučajem budu kažnjeni“, preneo je Matić.

Kazao je da je upozorio dipomate da su pojedinim novinarkama i novinarima „koji svakodnevno razotkrivaju neverovatnu korupciju i kriminal i profesionalno se bave istraživačkim novinarstvom, bukvalno ugroženi životi“.

Po njegovim rečima, preneo im je da nema nikoga ko bi ih zaštitio. osim međusobne novinarske solidarnosti.

Preneo je i da je, na pitanje diplomata o tome da li su se obraćali policiji za zaštitu, rekao da je policija prvo prestala da odgovara tužiocima na zahteve za prikupljanje obaveštenja i da ne sprovodi efikasne istrage.

Matić je naveo i da je kazao dipomatama da policija „nikada nije zaštitila napadnute novinare iako je bila prisutna“, a i da je „počela i sama da tuče novinare“.

Naveo je da je diplomatama rekao da bi sa spiskom od 45 novih meta trebalo da kažu predstavnicima vlasti da su ti nagrađivani i profesionalni novinari pod njihovom zaštitom.

Matić je rekao da ga je, posle emitovanja „pogromaškog kvazi-dokumentarnog filma ‘Zlo doba 2’ “ u kojem je on „glavni lik koji je on kriv za sva zla nad srpskim narodom, strani agent, špijun, izdajnik, lopov…“ telefonom pozvao šef Delegacije EU u Srbiji Andreas fon Bekerat.

Preneo je da ga je pitao kako se oseća i šta misli o najnovijem sinhronizovanom napadu sa televizijama Prva, B92, Informer i Dokumentarna i kako može da pomogne.

Matić je rekao i da je ambasadora EU zamolio da organizuje sastanak na koji bi pozvao ambasadore država članica i druge koleginice i kolege koji su zainteresovani da se sastanu sa predstavnicima novinarskih i medijskih udruženja i organizacija.

Molba je rezultirala sastankom koji je u Delegaciji EU održan 12. februara i na kojem su se predstavnici NUNS-a, UNS-a, ANEM-a, Asocijacije medija, Lokal press-a i Slavko Ćuruvija fondacije sastali s više od dvadeset ambasadora i zamenika ambasadora, kazao je on.

Matić je preneo da je, na pitanje diplomata šta su najveće primedbe na sadržaj kvazi-filma o njemu, naveo da je optužen da radi za američke interese, da je britanski špijun, da radi za nemačke interese…

„Rekao sam i da je jedan od glavnih motiva za napad na mene činjenica da svakodnevno branim novinarke, novinare i medije koji su redovno napadani i da smo posebno mi branioci na udaru“, kazao je Matić.

Preneo je i da je naglasio važnost podrške programu Bezbedni novinari i SOS liniji za prijavljivanje pretnji i podršku novinarima, koji podržavaju Delegacija EU i Misija OEBS u Srbiji.

Kazao je da je preneo diplomatama da je „država srušila sve mostove između medijske zajednice i organizacija civilnog društva“ i da tu, kako je ukazao, „ništa ne možemo da promenimo ako vlast ne želi povratak u normalne tokove komunikacije“.

„Predsednik (Aleksandar Vučić) je srušio ustavni poredak nezakonitim amnestijama i sprečavanjem zakonitog izbora članova Saveta REM-a, što je i sam priznao“, ocenio je Matić.

Na kraju je, kako je preneo, rekao da novinari neće odustati i da su ovi napadi podsticaj za otpor i za još snažnije profesionalno novinarstvo.

(Beta)

