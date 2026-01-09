Veran Matić: Vrhovni sud utvrdio da su sudije povredile zakon u procesu za ubistvo Ćuruvije

Predsednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić pozdravio je presudu Vrhovnog suda Srbije kojom je utvrđeno da je došlo do povrede zakona u slučaju suđenja za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije te dodao da ta presuda „ipak ne donosi nikome satisfakciju“.

Matić je u pisanoj izjavi naveo danas da su utvrđene potvrde zakona u vezi sa optužnicom i svedočenjem važnih svedoka, ali da nadležne institucije duguju istinu o nalogodavcima i ubicama, a ne samo konstataciju o kršenju zakonitosti prilikom oslobađanja optuženih.

Po njegovim rečima, presudom Vrhovnog suda utvrđeno je da je Veće Apelacionog suda u Beogradu donelo odluku u korist okrivljenih Radomira Markovića, Milana Radonjića, Miroslava Kuraka i Ratka Romića i na taj način, protivno odredbama Zakona o krivičnom postupku te izreklo oslobađajuću presudu u krivičnom postupku za teško ubistvo novinara Slavka Ćuruvije.

„Vrhovni sud Srbije je takođe utvrdio da su pomenute sudije povredile zakon u korist okrivljenih time što su u presudi faktički pogrešno prikazale odlučne činjenice, kako u vezi sa iskazima ključnih svedoka, tako i u vezi sa ‘Izveštajem o presnimavanju i forenzičkoj analizi i pregledu pohranjenih podataka o ostvarenoj telefonskoj komunikaciji’ od 12. februara 2012. godine“, ukazao je Matić.

Ocenio je da presuda Vrhovnog suda treba da bude početak nove faze u utvrđivanju odgovornosti za epilog suđenja, ali i nastavak istrage kojom će se utvrditi sve činjenice o ubicama Ćuruvije.

Novinar i vlasnik listova „Dnevni telegraf“ i „Evropljanin“ Slavko Ćuruvija ubijen je 11. aprila 1999 . godine u Svetogorskoj ulici, sa više hitaca, a za to ubistvo tek 2015. godine optuženi su tadašnji načelnik Državne bezbednosti (DB) Radomir Marković i trojica visokih funkcionera DB-a Milan Radonjić, Ratko Romić i Miroslav Kurak.

Četvoricu pripadnika nekadašnjeg Resora državne bezbednosti Posebno odeljenje za organizovani kriminal dva puta je proglasilo krivim i osudilo ih na ukupno 100 godina zatvora, ali je Apelacioni sud u Beogradu u februaru 2024. godine preinačio prvostepenu presudu i oslobodio ih.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com