Verhofštat: Apsolutno neophodno da se mladi u Srbiji uključe u politiku

Predsednik Međunarodnog evropskog pokreta (EMI) Gi Verhofštat izjavio je danas da je „apsolutno neophodno“ da se mladi u Srbiji uključe u politiku kako bi menjali stvari.

„Neophodna je nova generacija u politici, ne samo u Evropi, nego u celom svetu. U Evropi nove generacije moraju da preuzmu vlast kako bi menjale stvari, da je učine demokratičnijom, transparentnijom i da stvore pravo evropsko jedinstvo koje je neophodno u svetu kojim dominiraju Kina, Indija, Rusija, SAD, te velike imperije. Moramo da stvorimo evropsku silu koja može odbraniti interese nas Evropljana uključujući Srbe“, rekao je on agenciji Beta.

On je rekao da srpske i evropske vlasti nisu iskrene u međusobnim razgovorima i da studentski pokret pokazuje da je ta iskrenost potrebna.

„(Predsednik Srbije Aleksandar) Vučić i vlasti u Srbiji treba zaista da žele da uđu u EU. Nisam siguran u to. On ide u Vašington, ide u Moskvu. A sa druge strane vidim lidere EU kako dolaze ovde i hvale napredak Srbije, ali u izveštajima koji su odobreni u Evropskoj komisiji i Evropskom parlamentu to ne vidimo, izveštaji su jako kritički nastrojeni. To nije ozbiljno prema narodu u Srbiji i studentskom pokretu, koji žele da budu deo EU“, rekao je bivši predsednik Belgije.

Dodao je da studentski pokret u Srbiji predstavlja vrednosti poput vladavine prava, slobode izražavanja, solidarnosti – tipične evropske vrednosti, te da „evropsko rukovodstvo ne može ostavi utisak da sve ide kako treba u Srbiji – realnost je drugačija“.

On je danas u Beogradu učestvovao na panelu „Mladi i Evropska unija“, gde se govorilo o ulozi mladih u očuvanju evropskih vrednosti, njihovoj uključenosti u proces evropskih integracija Srbije i o tome šta očekuju od Evropske unije. Debati su prisustvovali i studenti u blokadi koji su osvojili ovogodišnju nagradu „Doprinos godine Evropi“, koju dodeljuje Evropski pokret u Srbiji.

(Beta)

