Veritas: 30 godina od ubistva u selu Varivode kod Knina, za masovni zločin niko nije osuđen

Dokumentaciono informativni centar „Veritas“ podsetio je da se 28. septembra, navršava 30 godina od ubistva deset meštana sela Varivode kod Knina, i da za taj zločin niko nije osuđen.

Skoro dva meseca po završetku operacije hrvatske vojske pod kodnim nazivom „Oluja“ na zapadne delove RSK, koji su u to vreme bili i pod zaštitom UN-a (sektori Jug i Sever), „u selu Varivode, tada u opštini Knin, 28. septembra 1995. ubijeno je devet meštana srpske nacionalnosti“, piše „Veritas“.

U današnjem saopštenju se navodi da je nešto kasnije „pronađeno telo još jednog meštanina, u gusterni (bunaru) u blizini sela“.

Prosečna starost žrtava je 67 godina“, naveo je Veritas.

U obližnjem selu Gošić 27. avgusta 1995. godine ubijeno je sedam meštana takođe srpske nacionalnosti, sa prosečnom starosti 70 godina, dodaje se u saopštenju.

„Ni 30 godina od zločina u Varivodama nema ni optuženih niti osuđenih, kao ni za mnoga druga ubistva srpskih civila izvršenih posle akcije „Oluja“, navodi Veritas.

(Beta)

