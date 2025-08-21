Veritas: Godišnjica teškog zločina nad Srbima kod Siska 1991, za koji niko nije odgovarao

Dokumentaciono informacioni centar Vertas istakao je da se sutra navršava godišnjica jednog od najtežiš zločina nad Srbima na području opštine Sisak, kada su pripadici hvratskih oružanih snaga, 22. avgusta 1991, ubili 15 civila a više desetina ranili, ali da niko za to nije odgovarao.

Kako je Veritas naveo, pripadnici hrvatske policije i Zbora narodne garde su u transporterima sa oznakama JNA ničim izazvani „protutnjali“ kroz više sela i nasumično pucali na meštane.

U krvavom pohodu na srpska sela napadače su zaustavili meštani sela Brđani, koji su se, čuvši pucnjavu kroz druga sela, na brzinu organizovali i postavili uspešnu zasjedu, piše u saopštenju Veritasa.

Posle ovoga događaja, Srbi iz capraških srpskih sela više nisu odlazili na posao u Sisak, već su organizovali odbranu svojih sela i kuća, a uskoro su formirali i opštinu koju su, po području na kojem se nalaze pomenuta sela, nazvali Caprag, sa sedištem u Gradusi, koja je bila u sastavu Republike Srpske Krajine.

Krivičnu prijavu porodica žrtava protiv četvorice „zengovaca“ zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, odbacilo je Županijsko državno tužilaštvo u Sisku u septembru 2006. godine, uz obrazloženje „da su njihovi rođaci ubijeni u oružanom sukobu između paravojnih grupa takozvane SAO Krajine i Hrvatske vojske ili su kolateralna šteta tog oružanog sukoba“, saopštio je Veritas.

Tužbe za naknadu štete porodica ubijenih, hrvatski sudovi su odbili zbog zastarelosti i nedostatka dokaza, uz obavezu da državi naknade parnične troškove, koji su se kretali i do više hiljada evra.

Neki od tih postupaka dospeli su i pred Evropski sud za ljudska prava u Strazburu, ali je odbacio njihove zahteve zbog proteka roka od šest meseci između „posednje istražne radnje ili njihova saznanja o neefikasnosti istrage na nacionalnom nivou“ i podnošenja zahteva tom sudu.

Prema Veritasovim podacima, u Sisku i okolnim mestima, u ljeto i jesen 1991. godine, likvidirano je najmanje 119 osoba srpske nacionalnosti, od čega 97 civila, među kojima i 11 žena.

Od ukupnog broja likvidiranih, 80 ih je sahranjeno a za posmrtnim ostacima ostalih i dalje se traga.

(Beta)

