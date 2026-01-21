Veritas: Sutra obeležavanje 33-godišnjice stradanja Srba u Ravnim Kotarima u akciji hrvatskih snaga

Godišnjica stradanja Srba iz Ravnih Kotara u akciji „Maslenica“ Hrvatskih oružanih snaga, janaura 1993, obeležava se sutra, 22. januara, saopštio je Dokumentaciono-informacioni centar Veritas.

„Hrvatske oružane snage izvršile su agresiju na južne delove Republike Srpske Krajine (RSK). Agresija pod kodnim nazivom ‘Maslenica’ izvršena je u toku realizacije ‘Vensovog plana’, kojim je godinu dana ranije RSK stavljena pod zaštitu mirovnih snaga UN-a (UNPROFOR). Bila je to treća po redu agresija Hrvatske na zaštićeno područje UN-a, u čije članstvo je primljena dvije godine ranije“, naveo je Veritas.

Prema Veritasovoj evidenciji, poginulo je i nestalo 324 Srba, među kojima 55 civila, prosečne starosti 60 godina. Među žrtvama se nalaze i 54 žene, prosečne starosti 57 godina i troje dece do 12 godina starosti.

Među žrtvama je i 65 dobrovoljaca sa prostora Srbije i Bosne i Hercegovine, koji su došli u Ravne Kotare, piše u saopštenju.

„Iako je agresija izvršena na zaštićenu zonu UN-a i pred očima mnogobrojnih pripadnika UNPROFOR-a, do sada, ni pred međunarodnim ni pred domaćim sudovima, niko nije procesuiran za zločine nad Srbima počinjene u ovoj akciji“, saopštio je Veritas.

(Beta)

