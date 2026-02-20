Veselinović (SSP): EU pomaže svoje seljake, a SNS ih tera na ulice

Član Predsedništva Stranke slobode i pravde (SSP), Janko Veselinović upozorio je danas da režim Aleksandra Vučića i njegova "nekompetentna" Vlada nastavljaju da sprovode politiku svesnog uništavanja srpskog sela.

„Podaci o budžetu Evropske unije (EU) najbolje oslikavaju koliku cenu naši domaćini plaćaju zbog toga što nas je SNS, svojom neodgovornom politikom, ostavio u ‘čekaonici’ Evrope“, naveo je Veselinović.

Istakao je i da EU čak 33 odsto svog ukupnog budžeta, odnosno preko 380 milijardi evra u sedmogodišnjom planu, direktno usmerava u poljoprivredu.

„To nije samo broj – to je novac koji odlazi direktno u džepove poljoprivrednika kroz direktna plaćanja koja garantuju stabilnost prihoda, eko-šeme i inovacije koje modernizaciju sela čine besplatnom za seljaka i fondove za ruralni razvoj koji su susednim zemljama, poput Mađarske, Rumunije, ali i Poljske, omogućili da od svojih sela naprave moderne evropske regione“, istakao je potpredsednik SSP.

Veselinović je naveo i da poljoprivrednik u EU dobija do 400 evra po hektaru i preko 700 evra po grlu stoke, dok je srpski domaćin ponižen „sa duplo manjim i nesigurnim crkavicama koje mu SNS režim isplaćuje na kašičicu“.

On je podsetio i da je prvi potez SNS-a po dolasku na vlast bilo „sramno smanjenje“ subvencija po hektaru, čime je, kako je rekao, započet sistematski progon domaćeg proizvođača.

„Dok se poljoprivrednicima duguje i dok mole za osnovnu podršku, ova vlast bez srama baca stotine miliona evra na Nacionalne stadione i Ekspo objekte koji služe za pranje novca i slikanje“, upozorio je Veselinović.

(Beta)

