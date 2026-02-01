Veselinović (SSP): Petrov crta mete sudijama sa integritetom, to je progon u ime režima

Član Predsedništva Stranke slobode i pravde (SSP) Janko Veselinović ocenio je danas da predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov „crta mete sudijama sa integritetom i sprovodi otvoreni progon u ime režima“.

„​Izjava sudije Ustavnog suda Vladana Petrova, kojom poziva na razrešenje sudija koji se usuđuju da misle svojom glavom i kritikuju urušavanje pravne države, predstavlja do sada nezabeležen direktan napad na ostatke nezavisnog sudstva u Srbiji. O ‘političkoj neutralnosti’ govori čovek koji je u Ustavni sud izabran upravo zbog svoje dokazane lojalnosti režimu, a ne zbog odbrane ustavnosti“, rekao je Veselinović, reagujući na intervju Petrova listu Politika.

Kako je Veselinović dodao, „Petrov nije glas prava, on je pravni megafon vladajuće partije“. “ Njegova preporuka za funkciju nije bila stručnost, već spremnost da u svakom trenutku stane u odbranu autokratije, što ovom izjavom i potvrđuje“, naveo je.

„Sudije koje on targetira ne bave se politikom, već brane čast svoje profesije, Ustav i dostojanstvo građana. Kada sudija digne glas protiv bezakonja, on ne postaje opozicionar, već ispunjava svoju osnovnu dužnost. Petrov, s druge strane, pokušava da uvede strahovladu u pravosuđe, šaljući poruku da je svako ko ne služi režimu – neprijatelj države kojeg treba ukloniti“, naveo je Veselinović.

Istakao je da izjava Petrova „nije samo lično mišljenje jednog sudije, već otvorena pretnja i poziv na linč kolega koje imaju integritet“.

„Petrov direktno i svesno ugrožava nezavisnost sudstva, pokušavajući da od pravosuđa napravi partijsku ispostavu. Umesto da štiti Ustav od uzurpatora, on se postavio kao inkvizitor koji želi da „čisti“ sudove od svakoga ko odbija da bude“, naglasio je Veselinović.

Ukazao je da je „poziv na razrešenje sudija zbog javno izrečenog stava uvod u brutalnu čistku“.

„To je pokušaj uvođenja totalitarne tišine u kojoj bi pravo postojalo samo kao instrument sile u rukama nekolicine ljudi. Nećemo dozvoliti da ustavobranitelji postanu meta onih koji su Ustav podredili partijskim interesima. Podrška hrabrim sudijama nije političko pitanje – to je pitanje opstanka Srbije kao civilizovane i pravne države“, dodao je Veselinović.

(Beta)

