Veselinović (SSP) pita zašto tužilaštvo i policija ćute o požaru u prostorijama TOK-a

Član Predsedništva Stranke slobode i pravde (SSP) Janko Veselinović pitao je danas zbog čega Više javno tužilaštvo u Beogradu i policija ćute o uzroku prošlonedeljnog požara u Specijalnom sudu u kom se nalaze prostorije Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK), kao i o tome da li su u tom požaru uništeni neki predmeti.

„Dok javnost dobija samo šture, protokolne informacije o požaru u prostorijama TOK, opravdano se postavlja pitanje: kako je moguće da su ‘neispravne instalacije’ toliko politički pismene da su izabrale baš prostorije u kojima se nalaze predmet protiv vrha režima?“, pitao je Veselinović u saopštenju.

Upitao je i da li postoje digitalne kopije uništenih dokumenata.

Kako tvrdi, činjenica da su u izgorelim kancelarijama bili spisi vezani za slučaj Generalštab, u kojem je jedan od aktera ministar kulture Nikola Selaković, a čiji bi tragovi „mogli voditi i do samog (predsednika Srbije) Aleksandra Vučića, baca mračnu senku na zvaničnu verziju događaja“.

„Ključna pitanja na koja zahtevamo hitne odgovore: Kako se dogodilo da požar izbije baš u jeku najžešćih napada na TOK i u trenutku dok se kroz izmene pravosudnih zakona pokušava dodatno disciplinovati tužilaštvo? Da li su instalacije same procenile da su dokazi o sumnjivim poslovima sa Generalštabom najlakše zapaljiv materijal u celoj zgradi?“, naveo je Veselinović.

Ocenio je da taj požar nije „nesrećan slučaj“, već „metafora stanja u našem pravosuđu“, dodajući da kada institucije ne mogu da zaustave istrage pritiscima i premeštajima, onda na scenu stupaju „kratki spojevi“.

„Nemamo poverenje u Marka Krička, koji je odnedavno na čelu Uprave kriminalističke policije. Nećemo dozvoliti da pepeo neispravnih instalacija prekrije tragove korupcije i kriminala u samom vrhu države“, dodao je Veselinović.

(Beta)

