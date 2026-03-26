Veselinović (SSP): Secesionizam u Vojvodini ne postoji, građani nezadovoljni zbog korupcije

Član Predsedništva Stranke slobode i pravde (SSP) Janko Veselinović je demantovao izjavu Predsednika Srbije Aleksandra Vučića o "secesionizmu u Vojvodini" i rekao da to ne postoji već da u Vojvodini ima "ogromnog nezadovoljstva građana zbog korupcije, lažnih obećanja i uništene poljoprivrede".

Veselinović je u saopštenju ocenio da su tvrdnje o „separatističkim idejama o Vojvodini kao republici laž kojom Vučić pokušava da sakrije nesposobnost i nesigurnost sopstvenog režima pred lokalne izbore“ koji će u nedelju biti u deset mesta širom Srbije, a u Vojvodini samo u Kuli.

„Ponovno posezanje Aleksandra Vučića za izmišljenim vojvođanskim separatizmom tokom današnjeg boravka u Kuli predstavlja najprizemniji vid manipulacije strahom zarad opstanka na vlasti. On i njegov politički otac (predsednik Srpske radikalne stranke, Vojislav) Šešelj znaju samo za unošenje razdora, mržnje i podela među ljude, jer je to jedini ambijent u kojem njihov radikalski duh može da opstane“, naveo je Veselinović.

On je dodao da je identičnu retoriku Vučić koristio i pred miting svoje Srpske napredne stranke (SNS) u Sremskoj Mitrovici, želeći da, kako je naveo, „skrene pažnju sa odgovornosti“ za pogibiju 16 ljudi na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine.

„U Vojvodini ne postoji secesionizam, već samo ogromno nezadovoljstvo građana zbog korupcije, lažnih obećanja i uništene poljoprivrede. Sve ostale priče o ugroženosti države su plod Vučićeve mašte i opasna igra vatrom koja vređa inteligenciju svih Vojvođana“, kazao je Veselinović.

Vučić je danas rekao da su „blokaderi“ u Kuli prošle noći napali aktiviste vladajuće SNS koji su „čuvali bilbord“ i dodao da iza svega stoje separatističke ideje o Vojvodini kao republici.

Suprotno tome, aktivisti liste „Mladi Kula“ koji imaju kandidate na lokalnim izborima u nedelju, saopštili su da su aktivisti SNS napali njih.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je saopštilo da je priveden D.S. (30) iz Kule i da su identifikovane još dve osobe zbog sumnje da su držeći metalne štangle i drvene motke vređale i pretile trojici aktivista SNS.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com