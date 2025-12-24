Veselinović (SSP): Sudije pod političkim pritiskom donele odluku da oslobode vrh kriminalne piramide

Član Predsedništva Stranke slobode i pravde (SSP) Janko Veselinović ocenio je, nakon što je Vanpretresno veće Višeg suda u Novom Sadu obustavilo krivični postupak protiv dela optuženih u slučaju pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u tom gradu, da je ta odluka doneta pod političkim pritiskom izvršne vlasti, odnosno režima Aleksandra Vučića.

„Odluka Vanpretresnog veća Višeg suda u Novom Sadu da odbaci krivičnu prijavu protiv Gorana Vesića, Jelene Tanasković i ostalih znači samo jedno – da su sudije pod političkim pritiskom izvršne vlasti, odnosno režima Aleksandra Vučića, donele odluku da oslobode od odgovornosti vrh kriminalne piramide“, napisao je Veselinović na društvenoj mreži Iks.

Taj vrh, koji, prema njegovim rečima, uključuje i predsednika Srbije Aleksandra Vučića i mnoge druge, među kojima je i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, direktno je odgovoran za nastanak nesreće, jer su svojim činjenjem i nečinjenjem uzrokovali da železnička stanica bude otvorena iako za to nisu postojali uslovi.

„Osim toga, njihova ministarstva bila su alat za neviđenu korupciju vezano za obnovu te stanice. Odgovornost ne bi smeo da izbegne ni Aleksandar Vučić čiji se kabinet, sigurno po njegovom nalogu, bavio ubrzavanjem radova u cilju otvaranja zbog političke promocije. Slično kao u slučaju helikopter“, ocenio je Veselinović.

Vanpretresno veće Višeg suda u Novom Sadu obustavilo je danas krivični postupak protiv Jelene Tanasković, Gorana Vesića, Anite Dimoski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića u slučaju „Nadstrešnica“.

„Veće je našlo da nema dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da su imenovani okrivljeni izvršili krivična dela koja su predmet optužbe“, navodi se u saopštenju suda koje je podeljeno novinarima.

Reč je o predmetu povodom pada nadstrešnice sa renoviranog objekta Železničke stanice u Novom Sadu, kada je 1. novembra prošle godine poginulo 16 ljudi.

Sud je ukinuo kućni pritvor Jeleni Tanasković, Milanu Spremiću, Milanu Gavriloviću i Dejanu Todoroviću, dok prema okrivljenima Goranu Vesiću i Aniti Dimoski traju mere zabrane napuštanja stana određene rešenjem Višeg suda u Beogradu.

Optužnica je potvrđena protiv Nebojše Šurlana, Slobodana Naumovića, Milana Jelkića, Ljiljane Milić Marković, Jasne Stojiljković Milić, Zorice Slavković Marjanović i Dušana Jankovića, naveo je sud.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je danas najavilo da će podneti žalbu na odluku novosadskog Višeg suda po kojoj je oslobođen krivice deo okrivljenih za slučaj pada nadstrešnice, kada je 16 ljudi poginulo, a jedna osoba teško povređena.

„Više javno tužilaštvo smatra da je na osnovu svih prikupljenih dokaza u sprovedenoj, i po nalogu suda, detaljno dopunjenoj istrazi, nesumnjivo dokazano postojanje opravdane sumnje svih okrivljenih, iz kog razloga će u delu odluke Višeg suda u Novom Sadu kojom je obustavljen krivični postupak u zakonskom roku od tri dana izjaviti žalbu Apelacionom sudu u Novom Sadu“, stoji u saopštenju.

(Beta)

