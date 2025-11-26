Veselinović (SSP): TOK bi, uporedo sa medijskim pismima, trebalo da izda nalog za hapšenje Vučića

Član Predsedništva Stranke slobode i pravde (SSP) Janko Veselinović ocenio je danas da bi Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) trebalo da, umesto medijskih pisama ili uporedo sa njima, „izda nalog za hapšenje“ predsednika Srbije Aleksandra Vučića“.

„Iz njihovog obraćanja javnosti očito je da se radi o više krivičnih dela učinjenih od strane predsednika, među kojima je najočitije sprečavanje sprovođenja istraga o organizovanom kriminalu“, napisao je na društvenoj mreži Iks (X) Veselinović, doskorašnji predsednik Pokreta za preokret koji se ujedinio sa SSP.

Veselinović tvrdi i da su Vučićevi „podređeni, po njegovom nalogu, vršili pritisak za otvaranje, očito objekta opasnog po život putnika“.

„Lično je otvorio stanicu koja nije imala upotrebnu dozvolu. Njegova krivica veća je ili makar ista sa ostalim optuženim“, naveo je Veselinović.

Kolegijum Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) saopštio je u ponedeljak da su, poslednjih meseci, tužioci tog tela izloženi kontinuiranom pritisku kroz javne istupe predsednika Srbije, predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti, drugih aktera političkog života i pojedinih medija.

„Predsednik Republike Srbije i izvršna i zakonodavna vlast na sve moguće načine pokušavaju da potčine Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, jer javni tužioci ovog tužilaštva nisu i neće podleći pritiscima i nastaviće, kao i do sada, da postupaju u skladu sa zakonima i ustavnim ovlašćenjima“, piše u tekstu u kojem se ukazuje da je „samostalno tužilaštvo, kao ustavna kategorija, poslednja linija odbrane od zloupotrebe vlasti i moći“.

(Beta)

