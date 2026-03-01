Veselinović: U Novom Sadu se načelnici policije menjaju kao čarape ako nisu po Vučićevom standardu

Član Predsedništva Stranke slobode i pravde (SSP) Janko Veselinović ocenio je večeras (povodom navoda da je načelnik novosadske policije smenjen nakon hapšenja osobe osumnjičene da je tukla studente na protestu u tom gradu), da se u Novom Sadu načelnici policije - "menjaju kao čarape" ako nisu po volji vlasti.

„Novi Sad je postao poligon za najmračnije eksperimente ovog režima, gde se načelnici policije menjaju kao čarape jer ni jedan ‘lojalista’ nije dovoljno pokoran za standarde Aleksandra Vučića“, naveo je Veselinović u saopštenju.

Najnovija najava smena u vrhu novosadske policije, prema njegovoj oceni, „jasno pokazuje da greh načelnika nije to što policija nije radila svoj posao, već to što je dozvolio da zakon na trenutak dotakne režimskog batinaša“.

„​Hapšenje Gorskog Matovića, čoveka sa debelim kriminalnim dosijeom koji je ispred Srpskog narodnog pozorišta krvnički tukao studente i udarao glave devojaka o zid, očigledno je bila neoprostiva greška u sistemu koji počiva na nekažnjivosti siledžija“, dodao je Veselinović.

On smatra da vlastima u Novom Sadu nisu potrebni profesionalci koji čuvaju javni red i mir, već „poslušnici koji će naređivati prebijanje, a sutra, ako zatreba, i ubijanje onih koji se usude da podignu glas protiv autokratije“.

„​Ponovo, kao u vreme Miloševića i Šešelja imamo ‘nepoznate’ grupe batinaša koje deluju pod zaštitom države, dok se policija povlači pred jurišnicima. Jasno je da srpskom policijom više ne upravlja zakon, pa čak ni Vučić lično – njom danas upravljaju Šešelj i naslovne strane Informera, diktirajući ko sme da bude pretučen, a ko mora biti zaštićen od pravde“, ocenio je Veselinović.

​Naveo je da je to šesta ili sedma promena na čelu novosadske policije u poslednjih nekoliko godina, kao i da od Slobodana Malešića i Milorada Šušnjića, svaki novi načelnik ima „samo jedan zadatak: da zatvori oči pred naprednjačkim nasiljem“.

„​Poručujemo režimu – možete menjati načelnike svakih mesec dana, ali ne možete promeniti činjenicu da se Novi Sad ne plaši ni vaših batinaša, ni vaših kordona“, dodao je Veselinović.

(Beta)

