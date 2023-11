Veselinović za Betu: Sačuvaćemo svaki glas

Nosilac liste „Srbija protiv nasilja“ za beogradske izbore Dobrica Veselinović izjavio je danas da će ta koalicija sačuvati svaki glas na izborima zakazanim za 17. decembar.

Veselinović je agenciji Beta kazao da „Srbija protiv nasilja“ ne raspolaže podacima da je u birački spisak Beograda zbog predstojećih izbora upisan veliki broj birača iz unutrašnjosti Srbije i Republike Srpske koji ne žive u glavnom gradu.

„Mi nemamo podatke koji bi to potvrdili sa sigurnošću. Više mi se čini da taj pritisak dolazi od vlasti koja pokušava da demotiviše glasače opozicije kako je promena nemoguća. Da li stvarno mislite da u sistemu u kojem se medijski kontroliše svaka reč može da izađe jedan SNS predsednik opštine i kaže da mogu da presele 100.000 ljudi? Naravno da to nije moguće i da sve te izjave služe samo za to da se ljudi obeshrabre“, rekao je Veselinović, ocenivši da je preseljenje stanovništva zbog izbora nemoguća akcija.

Samo zamislite, dodao je, kako bi izgledao Beograd s 2.000 autobusa koji bi tog dana dovezli sve te ljude.

„Uveravam vas, da ukoliko izađu svi oni koji su nezadovoljni ovom lošom i korumpiranom vlašću da bilo kakve mahinacije i izborni inžinjering neće proći. Svako od nas ko izađe na izbore štiti demokratiju i izbornu volju svih drugih. Promena je moguća!“, naglasio je on.

Na pitanje šta „Srbija protiv nasilja“ preduzima kako bi se sprečila eventualna krađa i zloupotreba glasova u Beogradu, Veselinović je kazao da u Beogradu neće postojati biračko mesto na kojem neće biti ljudi iz te koalicije.

„Sačuvaćemo svaki glas u glavnom gradu, ali i u Srbiji. Naši ljudi svakodnevno rade u institucijama kao što su Republička i Gradska izborna komisija. Preko 2.000 kontrolora smo do sada, samo kao Zeleno-levi front obučili u Beogradu, a to se trenutno radi na nivou cele Srbije ispred cele koalicije. Neće postojati biračko mesto u Beogradu na kojem neće biti naših ljudi“, istakao je on.

Veselinović je pozvao sve zainteresovane da se priključe mreži kontrolora i da se 17. decembra masovno izađe na izbore.

(Beta)

