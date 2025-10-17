Vesna Mališić (Radar): U toku je pokušaj totalnog uništenja medija u Srbiji

Glavna urednica nedeljnika „Radar“ Vesna Mališić izjavila da je u toku pokušaj totalnog uništenja medija u Srbiji.

Mališić je u podkastu „Svedok vremena“ dodala da je „medijska slika tragična“, te ocenila da „vlast pokušava da počisti medijsku scenu kako bi pripremila teren za izbore“.

„Imate drastično – Informer, pa onda kroz sve medije neka vest ili događaj prođe nešto blaže i upakovanije i to dođe do RTS-a koji više ne pušta stvari, nego što pušta“, kazala je.

Prema njenim rečima, time se RTS čuva od toga da ne bude sličan svim drugim medijima, „a opet radi nešto što je katastrofa za medije“.

„Ne prati događaje, nego događaje selektuje na način da pusti samo mrvice. Ako nemate u informativnom programu vest, ako nemate događaj, onda apsolutno nema smisla da postojite“, kazala je Mališić.

Ona je, govoreći o informativnom programu RTS-a, rekla je da je pristojnost veoma važna, te istakla da informativni program mora da se zasniva na informacijama.

„Informacija je sve ovo što nam je život. Ne možete život da stavite u zagradu i da se pravite da ste pristojni“. kazala je.

Dakle, kako je navela, „vi ste pristojni samo ako vodite računa o onome što se dešava u društvu“.

„Za vreme (Slobodana) Miloševića imali ste nekoliko medija koji su bili bunkeri vlasti, ali ste imali i razuđenu scenu lokalnih medija. Imali ste moćne medije, nedeljnike, mnogo življu opozicionu, antivladinu poziciju“, kazala je.

Navela je da je „Milošević to trpeo“, te da, kako je kazala „njemu nije palo na pamet da to gasi“.

Ukazal je da su „na jedan perfidan način mediji uništavani posle Miloševića“.

„Milošević je držao to što je njegovo i pokušavao je preko RTS-a i još nekoliko medija da sprovodi svoju politiku. Na ovo ostalo nije imao tako veliki uticaj“, rekla je Mališić.

Podsetila je da su pod Miloševićem novinari ubijani, kao i da je bilo mnogo tužbi protiv medija, te je istakla „da je način na koji aktuelna vlast guši medije specifičan“.

„Oni su nestali iz medija koji nisu njihove sigurne kuće. Niko ne može da dobije ni informaciju, niti neko može da dođe da gostuje“, kazala je.

S druge strane, kako je navela, „onemogućili su medijima koji nisu pod njihovom kontrolom da na konferencijama postavljaju pitanja“.

„Što se tiče štampanih medija, niko ne može da dobije nijedan oglas. Ne samo od državnih, nego ni od privatnih firmi zato što su i one pod pritiskom da se ne oglašavaju u medijima koji imaju kritički odnos prema vlasti“, kazala je.

Posle toga, navela je, „imamo tužbe i sad krivične prijave za uznemiravanje javnosti“.

„To je jedna gradacija uništavanja medija“, rekla je glavna urednica nedeljnika „Radar“.

Dodala je da je reč „o stravičnom i ubrzanom propadanju uslova u kojima se radi“, istakavši „da mediji koji su van kontrole vlasti rade u ekstremno neprijateljskom okruženju“.

„Ono što je jedino dobro je da se sada nekako otvaraju prostori za istraživačko novinarstvo i to je paradoks“, kazala je.

U ovako zatvorenom društvu, kako je navela, „otvaraju se neki punktovi iz najrazličitijih prostora i dobijate priče iz srca sistema“.

„To je nešto što jako uznemirava predsednika Vučića jer on zna da su, kad mi pišemo o železnici, informacije došle iz železnice. Kad pišemo o nekom događaju, on zna da je to iz tužilaštva stiglo. Ipak to nisu sasvim sigurne kuće“, navela je Mališić.

Ona je govoreći o političkoj situaciji u zemlji rekla da je vlast nesigurna u podršku koju ima među biračima što je, prema njenim rečima, uzrok pritiska i na medije koji nisu pod njenom kontrolom.

„Bez obzira na to što se vlast ponaša kao da je sve u redu i da drži sve pod kontrolom, mislim da je strah vlasti od gubitka novog izbornog ciklusa veoma veliki i da su oni fiksirali da mediji, u stvari, mogu biti najveći krivci za to“, navela je ona.

