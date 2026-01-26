Veštaci iz Beograda utvrđuju uzrok požara u Industrijskoj zoni Novog Pazara

Uviđaj na objektu gde je tokom vikenda izgoreo magacin konfekcijske firme u Industrijskoj zoni Novog Pazara, koji je počeo u nedelju, biće nastavljen danas, a učestvovaće i veštaci iz Beograda, objavio je radio Sto plus.

Požar je izbio u noći između subote i nedelje, a vatra je zahvatila više međusobno povezanih objekata.

„Pošto su vatrogasci završili svoj posao, juče je u prisustvu nadležnog tužioca počeo uviđaj, a u utvrđivanju uzroka požara učestvovaće i veštaci iz Beograda“, rečeno je u policiji.

U gašenju je učestvovalo 59 vatrogasaca-spasilaca sa 19 vatrogasnih vozila iz vatrogasno-spasilačkih jedinica Novi Pazar, Tutin, Sjenica, Ivanjica, Kragujevac, Čačak, Raška i Kraljevo.

Učestvovali su i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Novi Pazar i Javnog komunalnog preduzeća

(Beta)

