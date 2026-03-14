Vetar kida kablove, stotine hiljada ljudi bez struje u SAD, drugde mećava, požari, a na jugu vrućina

Stotine hiljada ljudi su danas bez struje u SAD jer je jak vetar iz regiona Velikih jezera poobarao drveće i iskidao kablove.

Skoro 450.000 klijenata je bez struje u Ohaju, Pensilvaniji i Mičigenu, po podacima sajta PowerOutage.us koji prati nestanke struje.

Udar vetra od 106 km/h na Međunarodnom aerodromu u Pitsburgu u petak je bio četvrti najjači izmeren u istoriji na tom mestu, a Aerodrom Klivlend Berk Lejkfront zabeležio je vetar od 137 km/h tog popodneva.

Vetar je srušio nadstrešnicu benzinske pumpe u Nju Frenklinu, Ohajo, i poobarao reklame u Boldvinu, Pensilvanija. Drveće i grane drveća pali su u ili na kuće i automobile od Klivlenda do Pitsburga. Krov školske zgrade u čikaškom predgrađu Najls, u Ilinoisu, teško je oštećen vetrom.

Jak vetar je podstakao šumske požare u Nebraski, uzrokujući smrt jedne osobe u okrugu Artur, saopštili su zvaničnici.

Požar je za samo dva dana spalio 1.880 kvadratnih kilometara useva i prerije od četvrtka. Najmanje 12 objekata je uništeno.

Nekoliko drugih šumskih požara, uz pomoć vetra brzine do 105 km/h, spalilo je još 580 kvadratnih kilometara.

Vetar je prejak da bi intervenisali vatrogasci, saopštila je Agencija za vanredne situacije Nebraske.

Opasan vetar je samo jedan deo mozaika lopeg vremena u SAD: obilna kiša je na Havajima, vrućina predstoji u Finiksu, a zimska hladnoća se vraća na Srednji zapad i severoistok. Mineapolis se tako u utorak sprema za minus 18 stepeni Celzijusa.

Nekoliko gradova u Minesoti već je proglasilo vanredno stanje zbog snega počev od nedelje kada se očekuju najveće snežne padavine ove zime. Viskonsin i Gornje poluostrvo Mičigena takođe su na meti mećave.

AccuWeather je upozorio na „moćnu trostruku pretnju martovske megaoluje“ od nedelje do ponedeljka.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com