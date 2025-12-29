Video-nadzor u školama se dobro pokazao, uskoro i u svim državnim vrtićima

Zamenica gradonačelnika Vesna Vidović izjavila je danas da se posle deset meseci rada sistem preventivnog video-nadzora osnovnih škola „dobro pokazao“, jer, kako je navela, rešeni su neki od slučajeva koji su za decu predstavljali opasnost.

„U toku je postavka video-nadzora u svim državnim vrtićima. Za sada su pokrivena obdaništa u devet opština, a nadamo se da će do kraja marta kamere biti postavljene u vrtićima u svih 17 opština. Ugrađene kamere još nisu puštene u rad jer čekamo da se to završi u svim objektima i da se sve odjednom uključi u sistem“, rekla je Vidović za list „Politika“.

Dodala je da je od marta do kraja novembra prijavljeno oko 200 incidenata, najviše na Novom Beogradu, Voždovcu i Paliluli.

„Dešava se da se posle radnog vremena u dvorištima okupljaju osobe kojima tu nije mesto. Nama je cilj da se u dvorištima vrtića okupljanje svede na nulu. Razlog za to je preventiva, kako bismo sprečili ono što se dešavalo u dvorištima škola“, navela je ona.

Kazala je da su sve kamere uvezane i da se njihov rad prati iz Komandno-bezbednosnog centra (KBC) u Tiršovoj ulici i da je plan da se u narednom periodu kontrolisanje obavlja i u komunalno-bezbednosnim stanicama.

(Beta)

