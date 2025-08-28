Vidić: Ovo što studenti rade pokušao sam u našem fubalu, ne smeju huligani da ih maltretiraju

Međunarodno priznati fudbaler Nemanja Vidić rekao je da je „ovo što studenti rade isto ono“, što je on „pokušao da uradi u našem fudbalu“ i da će studenti sutra voditi državu a ne, kako je naglasio, huligani koji ih maltretiraju.

„Studenti samo traže da naše društvo bude bolje. I oni se nude i nose žrtvu, skoro godinu dana nisu išli na predavanja. Da li podržavam da oni ne idu u školu? Ne, to ne podržavam. Da li podržavam da oni budu ti koji će snositi žrtvu? Ne, nikako ,i to se mora rešiti“, rekao je Vidić u intervjuu za Nedeljnik.

„To je odgovornost, na kraju krajeva najviših institucija. Uvek je odgovornost na ljudima koji odlučuju. I ja mislim da to rešenje mora da se nađe“, dodao je on.

„I mislim da je prirodno da podržiš mlade generacije. Nećemo da kriminalci maltretiraju najkvalitetniji deo našeg društva. Huligani ne smeju da maltretiraju mlade koji će sutra voditi ovu državu. Jer neće voditi huligani državu. Vodiće je neki studenti, školovani ljudi koji će sutra ovoj državi pomoći“, naglasio je Vidić.

Prema njegovim rečima, „njima treba pomoći da napreduju, afirmišu se i da budu spremni da vode državu, a da nemaju neki loš osećaj u stomaku kad dođu na tu poziciju“.

„Treba tim ljudima da pokažemo da oni osete da su poželjni, da im damo ljubav, da bi oni sutra nama mogli da vrate ljubav. Ako mi kod njih stvorimo mržnju, stvorimo im nezadovoljstvo, pa oni će nama to i vratiti“, ukazao je Vidić.

(Beta)

