Više od 1.000 osoba poginulo u Indoneziji, Šri Lanki, Maleziji i Tajlandu u razornim poplavama

Spasioci i vojnici aktivirali su se danas da raščiste puteve i pomognu stanovništvu Šri Lanke i Indonezije zahvaćene jakim poplavama u kojima je poslednjih dana poginulo više od 1.000 osoba a više stotina se vode kao nestalo u tim i drugim zemljama Jugoistočne i Južne Azije.

Ciklon u Šri Lanki i velika oluja u Tajlandu, Maleziji i Indoneziji, posebno na velikom indonežanskom ostrvu Sumatri izazvali su jake kiše u toj oblasti gde je već u toku period monsuna.

U indonežanskoj oblasti Sumatri se broj nastradalih u poplavma povećao danas na 502 mrtvih i više od 500 nestalih, javila je nacionalna agencija za upravljanje katastrofama, prenosi agencija Frans pres.

Ovim i dalje privremenim bilansom broj mrtvih u najnovijim poplavma u Aziji porastoa je na više od 1.000 ljudi.

Indonežanski predsednik Prabovo Subijanto koji je stigao je danas u Severnu Sumatru, rekao da je sada prioritet vlade da odmah pošalje potrebnu pomoć. Obećao je da će se obnoviti infrastruktura u oblastima pogođenim poplavama i odronima na ostrvu Sumatra gde su pored više od 500 poginulih, hiljade ljudi ostali bez domova.

Rekao je da će biti poslati avioni i helikopteri za operacije pomoći pored tri vojna broda koji se nalaze u vodama najpogođenije zone, gde su brojni putevi blokirani blatom i odronima, i da pomoć stiže onima kojima je potrebna.

(Beta)

