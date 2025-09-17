Više od 100 izbeglica iz Sudana poginulo ili nestalo u dva brodoloma u Libiji

Više od 100 izbeglica iz Sudana je poginulo ili nestalo u dva brodoloma kod obale Tobruka u istočnoj Libiji, objavili su u sredu Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR).

UNHCR u Libiji je objavio da se jedan brodolom kod obale Tobruka dogodio još u subotu, 13. septembra, kada se prevrnulo „plovilo“ sa 74 osobe, uglavnom izbeglica iz Sudana, a samo 13 ljudi je preživelo.

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) je u nedelju izvestila o požaru u gumenom čamcu sa 75 izbeglica iz Sudana na putu ka Grčkoj i da se udavilo najmanje 50.

IOM je pozvala na „hitnu akciju da bi se okončale ove tragedije na moru“.

Obalske straže država istočnog Sredozemlja gotovo nikada ne prijavljuju brodolome ili spasilačke operacije u svom području.

Ove godine je do 13. septembra 456 ljudi izgubilo život, a 420 nestalo duž morske rute preko centralnog dela Sredozemnog mora, najopasnije na svetu za migrante, izvestio je IOM u Libiji.

Ove godine su 17.402 migranta presretnuta i vraćena u Libiju, među kojima 586 dece, po tom izvoru.

Libija je jedna od glavnih tranzitnih tačaka za migrante i izbeglice iz podsaharske Afrike koji beže od ratova i siromaštva u svojim zemljama i pokušavaju da tajno stignu do Evrope. Libija je i dom stotinama hiljada sudanskih izbeglica.

„S obzirom na to da su bezbedni i legalni putevi do Evrope dostupni samo veoma malom broju ljudi, pravo rešenje je okončanje rata u Sudanu da bi se porodice bezbedno vratile kući i izbegle opasna putovanja“, saopštio je UNHCR u Libiji u sredu.

Libija je 300 kilom etara od obale Italije na zapadnoj strani i 500 kilometara od Grčke na istoku.

Ta severnoafrička zemlja se bori da povrati stabilnost od svrgavanja diktatora Moamera Gadafija 2011. godine i postala je jedno od glavnih središta trgovine ljudima u Africi.

Dva rukovodstva se bore za vlast u podeljenoj Libiji: Vlada nacionalnog jedinstva koju priznaju UN, sa sedištem u Tripoliju, i druga u Bengaziju, na istoku, koju kontrolišu odmetnuti feldmaršal Kalifa Haftar i njegovi sinovi.

(Beta)

