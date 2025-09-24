Više od 100 puta zabeležen govor mržnje u medijima za godinu i po dana

Institut za medije i različitosti – Zapadni Balkan saopštio je da su od januara 2024. do jula 2025. godine zabeležena 102 slučaja govora mržnje u medijima.

Kako je ta organizacija navela, rezultati monitoringa koji su sproveli pokazuju da su glavni izvor govora mržnje mediji (41,5 odsto) kao i političari i javni zvaničnici (21,5 odsto).

„Politička kriza u zemlji koja je usledila nakon urušavanja nadstrešnice u Novom Sadu oblikovala je rezultate monitoringa govora mržnje u medijima. U ovoj atmosferi, ustaljeni štetni narativi i govor mržnje, pogotovo oni koji targetiraju žene i etničke grupe, korišćeni su kao političko oruđe protiv studenata, demonstranata, opozicije, civilnog društva, ali i običnih građanki i građana koji su učestvovali u blokadama i protestima“, piše u saopštenju.

Dodaje se da je jezik koji mediji koriste prilikom targetiranja političkih protivnika oštriji nego prethodnih godina.

„Odomaćene etikete poput izdajnici i strani plaćenici, sada su često zamenjene rečima kao što su teroristi, fašisti i nacisti“, naveo je institut.

(Beta)

