Više od 20.000 građana potpisalo peticiju za očuvanje poznate linije Krug dvojke

Peticiju Kreni-Promeni za zaštitu najstarije kružne tramvajske linije broj 2 – čuvenog „Kruga dvojke“ – do sada je potpisalo više od 20.000 građana, saopštio je danas taj pokret.

Inicijativa je pokrenuta nakon najave gradskih vlasti da će linija biti ukinuta, „što bi značilo gubitak dela identiteta glavnog grada“.

Peticija se može potpisati na linku https://peticije.kreni-promeni.org/petitions/ne-damo-dvojku-potpisi-za-ocuvanje-tramvajske-linije-broj-2-i-srca-beograda

„Krug dvojke“ postoji od 1928. godine i gotovo ceo vek povezuje neke od najvažnijih beogradskih lokacija – od Dorćola, preko Knez Mihailove i Kalemegdana, do Slavije, Tašmajdana i Vukovog spomenika.

Za mnoge Beograđane, ovo nije samo prevozno sredstvo, već i simbol urbanog života, deo svakodnevnih priča i sećanja.

Iz Kreni-Promeni upozoravaju da je odluka o ukidanju doneta bez javne rasprave i bez učešća stručnjaka, što, kako ističu, krši principe dobrog upravljanja i pravo građana na učešće u odlučivanju.

„Ukinuti ‘dvojku’ znači izbrisati deo zajedničkog pamćenja Beograda. Grad može da sledi primer Lisabona, San Franciska, Buenos Airesa, Melburna i Praga – gradova koji su svoje istorijske tramvajske linije sačuvali i pretvorili u turističke atrakcije na koje su ponosni“, naveli su iz Kreni-Promeni.

Građani koji žele da daju podršku mogu potpisati peticiju na sajtu pokreta Kreni-Promeni, a organizatori poručuju da je „svaki potpis glas za Beograd koji pamti i povezuje“.

Iz Kreni-Promeni podsećaju i da je za danas, u organizaciji beogradskih Zborova i aktivističkih organizacija, zakazan protest pod nazivom „Ulice narodu – a ne pojedincima“, koji će biti održan u 18.00 časova ispred Biblioteke grada u Knez Mihailovoj ulici, povodom najave zatvaranja Pariske ulice i ukidanja tramvaja na liniji 2.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com