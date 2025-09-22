Više od 250 racija u Moldaviji zbog navodne destabilizacije zemlje koju podržava Rusija

Moldavske vlasti su danas izvršile više stotina racija zbog navodnih pokušaja destabilizacije zemlje koje podržava Rusija, saopštila je policija.

Racije su sprovedene uoči parlamentarnih izbora na koje moldavski zvaničnici veruju da Kremlj pokušava da utiče.

Visoki su ulozi na izborima zakazanim za 28. septembar. Ishod bi mogao da ima dalekosežne posledice po moldavsku kandidaturu za pridruživanje Evropskoj uniji, proces koji, kako se navodi, Moskva pokušava da osujeti taktikama poput dezinformacija, organizovanja masovnih nereda i kupovine glasova, piše Rojters.

Policija je saopštila da su istražitelji, zajedno sa pripadnicima snaga bezbednosti, izvršili 250 pretresa više od 100 ljudi, ali nisu precizirali nikakvu političku pripadnost.

„Pretresi su povezani sa krivičnim postupkom o pripremi masovnih nereda i destabilizacije, koji su koordinisani iz Ruske Federacije preko kriminalnih elemenata“, navodi se u saopštenju policije.

Kopredsednik pro-ruskog Patriotskog bloka Moldavije, za koji se očekuje da će predstavljati ozbiljan izazov vladajućoj proevropskoj Partiji akcije i solidarnosti (PAS), rekao je da su neki članovi bili na meti racija.

„Kriminalni režim PAS pokušava da nas zastraši, uplaši narod i ućutka“, navelo je na Telegramu Igor Dodon, bivši predsednik države.

Predsednica Maja Sandu, koja je buduće izbore opisala kao najznačajnije u istoriji Moldavije, upozorila je da Moskva želi da utiče na rezultate kako bi Kišinjev ostao u njihovoj orbiti.

Prošlog meseca, odbegli tajkun Ilan Šor, koga su SAD i EU sankcionisale kao navodnog ruskog agenta, otvoreno je nudio Moldavcima mesečne isplate od 3.000 dolara da se pridruže antivladinim protestima.

Rusija je negirala mešanje u unutrašnje poslove Moldavije.

(Beta)

