Više od 40 osoba poginulo, 21 nestala u odronima i poplavama u Šri Lanki

Putnički vozovi su zaustavljeni, a putevi su zatvoreni u delovima Šri Lanke zbog odrona i poplava, u kojima je nastradalo više od 40 osoba, saopštili su zvaničnici.

Vladin centar za upravljanje katastrofama saopštio je da se 25 prijavljenih smrtnih slučajeva dogodilo u planinskim regionima Badule i Nuvara Elije, u centralnoj provinciji zemlje, oko 300 kilometara istočno od glavnog grada Kolomba.

Zbog odrona u istim oblastima 21 osoba vodi se kao nestala, dok je 10 povređeno.

Centar navodi da je teškim vremenskim uslovima, sa kojima se Šri Lanka bori od prošle nedelje, pogođeno oko 5.000 porodica.

Obilne padavine prošlog vikenda izazvale su pustoš poplavivši kuće, polja i puteve.

Mnogi akumulacioni rezervoari i reke se prelivaju, što pogoršava blokade puteva.

Neki ključni pravci koji povezuju provincije su zatvoreni, rekli su zvaničnici.

Vlasti su zaustavile vozove u nekim oblastima planinskog regiona nakon što su kamenje, blato i drveće pali na pruge.

U nekim područjima, poplave su preplavile prugu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com