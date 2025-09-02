Više od 900 mrtvih i 3.000 povređenih u zemljotresu u Avganistanu

Više od 900 ljudi je poginulo u zemljotresu jačine šest stepeni Rihterove skale koji je u nedelju uveče pogodio istočni Avganistan, a u kojem je povređeno i više od 3.000 ljudi, saopštile su tamošnje vlasti novi bilans žrtava.

Gotovo sve žrtve su u provinciji Kunar, navele su vlasti i dodale da bi broj žrtava mogao dodatno da poraste dok se potrage nastavljaju u planinskim selima.

Uu avganistanskoj provinciji Kunar, blizu grada Džalalabada i u susednoj provinciji Nangarhar uništena su brojna sela i izazvana je velika šteta.

Epicentar je bio 27 kilometara istočno od grada Džalalabada u provinciji Nangarhar, saopštio je Američki geološki zavod (USGS). Bio je na dubini od samo osam kilometara. Plići zemljotresi obično izazivaju veću štetu. Usledilo je nekoliko naknadnih potresa.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com