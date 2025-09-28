Više od polovine birača glasalo na parlamentarnim izborima u Moldaviji

Više od polovine birača glasalo je danas na parlamentarnim izborima u Moldaviji, na glasanju koje će biti odlučujuće za budućnost zemlje, bez obzira da li teži približavanju Evropskoj uniji ili povratku u ruski uticaj.

Izlaznost je iznosila 51,9 odsto na zatvaranju biračkih mesta u 18.00 časova po GMT-u, prema podacima izborne komisije, u poređenju sa 52,3 odsto u 2021. godini.

Međutim, to se i dalje može promeniti jer je dijaspori dozvoljeno da glasa do 21.00 po lokalnom vremenu. Prvi rezultati se ne očekuju pre 22.00 po srednjeevropskom vremenu.

Na izborima će biti biran 101 poslanik u jednodomnom moldavskom parlamentu.

Moldavija ima manje od 2,5 miliona stanovnika, ali sa više od 800.000 birača u dijaspori, pravo glasa ima nešto manje od 3.300.000 ljudi.

Na izborima učestvuju ukupno 23 partije, izborne koalicije i nezavisna kandidata. Ipak, ankete pokazuju da šanse za ulazak u parlament imaju dve partije i dve koalicije.

Pod evropski orijentisanom vladom, Moldavija je 2022. godine postala i kandidat za članstvo u EU, a krajem 2024. je otvorila pristupne pregovore.

Međutim, napad Rusije na susednu Ukrajinu 2022. izazvao je u inače siromašnoj Moldaviji recesiju i privredni rast od tada stagnira.

Uporedo sa ekonomskom krizom, Moldavija se, prema tvrdnjama vlasti u Kišinjevu i Brisela, suočava sa intenzivnim hibridnim napadima Rusije, a ti napadi su se u mesecima i nedeljama pred izbore pojačali.

(Beta)

