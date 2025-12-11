Više od polovine građana Zapadnog Balkana najviše brine rast cena i inflacija, raste i podrška EU

Rast cena i inflacija i u 2025. godini ostaju daleko najveći problem za građane Zapadnog Balkana, pokazuje najnovije istraživanje Balkan Barometar, čiji su rezultati predstavljeni danas u Briselu.

Ove ekonomske izazove navelo je čak 66 odsto ispitanika, što je blagi porast u odnosu na 64 odsto iz prethodne godine.

Opšta ekonomska situacija je na drugom mestu, sa 44 odsto, dok korupciju kao ključni izazov vidi 35 odsto građana.

Jedan od najvažnijih nalaza ovogodišnjeg Barometra jeste osetan porast podrške članstvu u Evropskoj uniji. Podrška je porasla na 64 odsto, u poređenju sa 54 odsto iz 2024. godine — pa je to najviši nivo u poslednjih deset godina.

Poređenja radi, podrška članstvu 2016. godine bila je 39 odsto. Od tada je opao i procenat onih koji članstvo u EU smatraju lošim, sa 20 odsto na devet odsto.

Najveću podršku članstvu izražavaju građani Albanije (86 odsto) i Kosova (78 odsto).

Istovremeno raste i optimizam kada je reč o rokovima pristupanja: 26 odsto ispitanika veruje da je ulazak u EU moguć do 2030. godine (povećanje u odnosu na 20 odsto prethodne godine), dok 25 odsto smatra da bi se to moglo dogoditi do 2035.

Građani Zapadnog Balkana članstvo u EU sve više povezuju sa ekonomskim benefitima i mobilnošću: 47 odsto njih očekuje ekonomski prosperitet, a sve veći broj njih navodi slobodu putovanja (36 odsto), kao i mogućnost studiranja i rada u EU (28 odsto).

Istraživanje pokazuje i porast poverenja u pojedine institucije. Najpozitivnije se ocenjuju verske organizacije – 69 odsto ispitanika izrazilo je visok nivo poverenja, zatim vojska (62 odsto). Policija je takođe zabeležila značajan rast poverenja u odnosu na 2024. godinu.

Nasuprot tome, domaće političke institucije ostaju predmet skepticizma. Najveći nivo nepoverenja izazivaju političke stranke (77 odsto), a slede parlamenti (70 odsto) i društvene mreže (69 odsto).

Građani Zapadnog Balkana i dalje smatraju da je regionalna saradnja važan pokretač napretka. Većina ispitanika smatra da pozitivno utiče na ekonomiju, bezbednost i politiku. Skoro polovina stanovnika regiona danas ističe ono što ih povezuje, dok se samo oko 14 odsto fokusira na razlike, pokazuje istraživanje.

Kao glavne prepreke regionalnoj saradnji u 2025. godini navode istorijsko nepoverenje i nacionalističke politike, iako je udeo onih koji vide nacionalizam kao prepreku pao sa 47 odsto u 2024, na 37 odsto.

Balkan Barometar je godišnje istraživanje stavova građana i poslovne zajednice u šest zemalja Zapadnog Balkana, koje od 2015. godine sprovodi Savet za regionalnu saradnju (RCC).

Istraživanje pruža pregled društveno-ekonomskih trendova, regionalne saradnje i procesa evropskih integracija, te, kako navode iz RCC, predstavlja jedan od najvažnijih izvora podataka o regionu.

(Beta)

