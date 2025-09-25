Više opozicionih stranaka i grupa građana ujedinjeno nastupa na izborima u Negotinu

Neformalna grupa građana „Negotin uz studente“, Stranka slobode i pravde (SSP), Narodni pokret Srbije (NPS), Demokratska stranka (DS) i Srbija centar (SRCE) saopštili su danas da su, uz podršku studenata, formirali savez „Ujedinjeni za Negotin“ za lokalne izbore koji će krajem novembra biti održani u toj opštini.

„Ujedinjeni za Negotin“ su na Fejsbuku saopštili da su ujedinili snage i da je „ekipa kompletna“.

„Zajedno smo formirali najširi i najjači savez protiv SNS režima na predstojećim lokalnim izborima. Ovo je više od koalicije. Ovo je pokret. Pokret svih onih koji veruju u slobodan, fer i bolji Negotin. Ovo je naša šansa da konačno promenimo stvari i vratimo grad ljudima“, navodi se u saopštenju.

Ocenili su da Negotin „pokazuje put celoj Srbiji“, dodajući da je jedinstvo njihova snaga i da zajedno mogu sve – do pobede.

Redovni lokalni izbori u Negotinu i Mionici najverovatnije će biti održani 23. ili 30. novembra, što je i poslednji zakonski rok za izlazak na birališta u ta dva mesta, preneo je ranije portal Njuzmaks Balkans.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com