Više rukovodilaca Bi-Bi-Sija podnelo ostavke zbog spornog dokumentarca s govorom Trampa

Britanskom javnom servisu Bi-Bi-Si (BBC) preti kriza rukovodstva pošto su generalni direktor i šef Informativnog programa te korporacije danas podneli ostavke zbog spornog dokumentarca emitovanog krajem oktobra prošle godine u kojem je govor predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa montiran i promenjen mu je smisao.

Tramp je pozdravio ostavke generalnog direktora Tima Dejvija (Tim Davie) i šefice vesti Debore Ternes (Deborah Turness), dok bi predsednik korporacije Samir Šah danas trebalo da se zvanično izvini pred Odborom Parlamenta za informisanje.

Bi-Bi-Si je pod oštrom kritikom jer je uoči predsedničkih izbora u SAD održanih krajem prošle godine, emitovao dokumentarnu emisiju u kojoj je preuredio izvod iz govora Trampa od 6. januara 2021. godine, uoči upada velikog broja njegovih pristalica u Kongres SAD u Vašingtonu da bi sprečili proglašenje rezultata tadašnjih izbora koje je Tramp izgubio.

U dokumentarcu su spojene dve rečenice iz tog govora – početak jedne i završetak druge, izgovorene s razmakom od skoro jednog sata, te izgleda kao da Tramp poziva svoje pristalice da s njim na čelu krenu na Kongres i „pakleno se borimo“.

Dejvi je u pismu zaposlenima rekao da u dokumentarcu postoji „nekoliko grešaka“, te da on zbog lične odgovornosti mora da podnese ostavku na mesto generalnog direktora.

Ternes je kazala da skandal s dokumentarcem nanosi štetu javnom servisu. „U javnom životu, lideri moraju biti potpuno odgovorni i zato se povlačim“, saopštila je ona zaposlenima i dodala da su pogrešne tvrdnje da je Bi-Bi-Si pristrasan.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži „Trut Soušal“ (Truth Social) preneo članak britanskog lista „Dejli Telegraf“ o spornoj montaži svog govora i zahvalio mu što je, kako tvrdi, „razotkrio pokvarene novinare“.

„To su veoma nepošteni ljudi koji su pokušali da utiču na predsedničke izbore (u SAD 2024.). To je strašna stvar za demokratiju“, ocenio je Tramp.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit (Karoline Leavitt) je na platformi Iks napisala da Tramp „ide u rat protiv lažnih vesti Bi-Bi-Sija“.

Po videu i transkriptu Trampovog govora koji je isečen, premontiran i stavljen u dokumentarac, on je rekao: „Prošetaćemo do Kapitola i navijaćemo za naše hrabre senatore i kongresmene i kongresmenke, i verovatno nećemo toliko navijati za neke od njih“, dok je na kraju govora, bez pominjanja Kongresa, u drugom kontekstu izgovorio: „…pakleno se borimo“.

Bi-Bi-Si podleže strožoj kontroli nego drugi emiteri u Velikoj Britaniji zbog svog statusa javnog servisa i nacionalne institucije i, po odredbama svog osnivačkog dokumenta, obavezan je da bude nepristrasan.

Taj javni servis je kritikovan i zbog izveštavanja o ratu u Pojasu Gaze pošto je u februaru ove godine emitovao dokumentarac čiji je narator, kako se ispostavilo, dete zvaničnika palestinskog pokreta Hamas.

Mnoge britanske Vlade optuživane su da se mešaju u rad Bi-Bi-Sija kojim upravlja odbor zaposlenih i članova koje postavlja Vlada.

(Beta)

