Više stranaka opozicije potpisalo koaliciju za izbore u Kuli

Više opozicionih stranaka u Kuli potpisalo koalicioni sporazum, kojim je, kako su naveli, ozvaničeno dosadašnje zajedničko delovanje političkih organizacija okupljenih oko istog cilja - "smene naprednjačke kriminalne lokalne vlasti".

Koaliciju čine Grupa građana „Kuljani i naš grad“, Nova demokratska stranka Srbije, Narodni pokret Srbije, Stranka slobode i pravde, Srbija centar – Srce, Pokret slobodnih građana, Monarhisti – Pokret za Kraljevinu Srbiju i Ekološki ustanak.

„Cilj zajedničke borbe je zaštita interesa građana i uspostavljanje sistema u kome institucije rade u službi naroda. Poseban akcenat stavljen je na borbu protiv zloupotreba, partijskog zapošljavanja i pritisaka, kao i na vraćanje poverenja u lokalnu samoupravu“, naveli su u saopštenju.

Koalicija je poručila da će nastupati jedinstveno i odlučno, sa jasnim programom razvoja Opštine Kula.

(Beta)

