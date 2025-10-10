Viši sud opet vratio tužilaštvu optužnicu protiv Dragane Sotirovski

Viši sud u Nišu danas je ponovo vratio Višem javnom tužilaštvu (VJT) u tom gradu optužnicu protiv bivše gradonačelnice Dragane Sotirovski radi dopune istrage i „boljeg razjašnjenja činjeničnog stanja“, preneo je portal Južne vest.

Tužilaštvo ima rok od tri dana da dopuni optužnicu.

Sud je u avgustu prvi put vratio optužnicu VJT zbog formalnih nedostataka.

Nekadašnja gradonačelnica, koja je optužena da je pribavila imovinsku korist od preko 112 miliona dinara i nanela gradu štetu od 250 miliona dinara, nalazi se u pritvoru.

Sotirovski je uhapšena u februaru, na saslušanju se branila ćutanjem, a pritvor joj je više puta produžavan.

Uhapšeni su bili i njeni najbliži saradnici, a svi su ubrzo pušteni na slobodu, pišu Južne vesti.

(Beta)

