Viši sud u Novom Pazaru prvi u Srbiji osudio ženu na doživotnu kaznu zatvora

Viši sud u Novom Pazaru je Aldinu Lakotu (40) osudio na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva svekrve B.L. (66) iz Dubnice kod Sjenice, što je prvi slučaj u Srbiji da je jedna žena osuđena na tu kaznu, objavio je Radio Sto plus.

Ona je proglašena krivom za teško ubistvo, a u obrazloženju visine kazne predsednik Sudskog veća Radan Nišavić rekao je da je Lakota zločin izvršila na svirep i podmukao način.

Lakota je, po nalazima veštaka, svekrvi nanela 121 ubod nožem, od kojih je 50 bilo u glavu i vrat. Zločin je izvršila koristeći informacije svoje maloletne ćerke da bi bila sigurna da će B.L. biti sama u kući kada je napadne.

To je navedeno i u optužnici koju je zastupao Viši tužilac Adnan Baćićanin koji je u završnoj reči tražio da se Lakota kazni doživotnim zatvorom.

Zločin je izvršen 28. maja prošle godine, a okrivljena je potom peške otišla do Sjenice, a zatim, koristeći dva taksija, do Zlatibora i Užica, gde je uhapšena.

Kako je reč o prvostepenoj presudi, branilac okrivljene ima pravo žalbe Apelacionom sudu u Kragujevcu.

Po informacijama Radija Sto plus, današnja presuda Višeg suda u Novom Pazaru je i prva kojom je nekom izrečena kazna doživotnog zatvora na teritoriji koju pokriva kragujevački Apelacioni sud.

(Beta)

