Visoka delegacija Evropske zelene partije dolazi u Srbiju da podrži ZLF i civilno društvo

Evropska zelena partija je danas saopštila da će njena visoka delegacija, predvođena kopredsednicom Vulom Ceci (Vula Tsetsi), boraviti 5. i 6. septembra u Beogradu kako bi izrazila solidarnost sa Zeleno-levim frontom i sa civilnim društvom Srbije koje se suočava sa represijom vlasti Aleksandra Vučića.

Uz kopredsednicu Ceci, u delegaciji Evropske zelene partije će biti i član njenog Izvršnog odbora, poslanik Evropskog parlamenta Rasmus Nordkvist (Nordqvist), navodi se u mejlu poslatom agenciji Beta.

Ceci i Nordkvist će sutra sa rukovodstvom Zeleno-levog fronta govoriti na konferenciji za medije u Skupštini Srbije, o studentskim demonstracijama protiv predsednika Vučića i predstojećoj Paradi ponosa u Beogradu.

U subotu će se Nordkvist pridružiti predstavnicima i aktivistima Zeleno-levog fronta na Paradi ponosa, kako bi istakao posvećenost Evropske zelene partije jednakosti i ljudskim pravima, navodi se.

Delegacija dolazi u Beograd u vreme rastućih tenzija u Srbiji, posle višemesečnih demonstracija protiv vlasti predsednika Vučića, navodi Evropska zelena partija.

Evropska zelena partija je više puta pozvala Evropsku narodnu partiju, čiji je pridruženi član Srpska napredna stranka, da izvrši pritisak na tu Vučićevu partiju da okonča policijsko nasilje, da ispoštuje zahteve demonstranata i da omogući slobodne i poštene izbore, dodaje se.

(Beta)

