Visoki komesar UN: Retorika lidera Izraela o Pojasu Gaze je genocidna

Visoki komesar UN za ljudska prava je osudio „genocidnu retoriku“ izraelskih lidera o Pojasu Gaze, pozivajući međunarodnu zajednicu da spreči genocid na toj palestinskoj teritoriji koja je „postala groblje“.

„Užasnut sam otvorenom upotrebom genocidne retorike i sramotnom dehumanizacijom Palestinaca od strane visokih izraelskih zvaničnika“, rekao je Folker Tirk (Volker Tuerk) na otvaranju 60. sednice Saveta UN za ljudska prava u Ženevi.

Tirk je pozvao na „akciju odmah kako bi se okončao pokolj“, rekavši da međunarodna zajednica „ne ispunjava svoju dužnost“.

„Izdajemo narod Gaze. Gde su odlučne mere za sprečavanje genocida? Zašto zemlje ne čine više da spreče zločine? Region vapi za mirom. Gaza je groblje“, rekao je Tirk.

Ta palestinska teritorija koju skoro dve godine Izrael opseda, opustošena je, a stanovništvo gladuje po izveštajima UN.

Izraelska vojska koja tvrdi da kontroliše približno 75 odsto Pojasa Gaze namerava da zauzme ceo grad Gazu, čijih i 40 odsto tvrdi da već kontroliše.

Razorna izraelska ofanziva pokrenuta je u Pojasu Gaze kao odgovor na napad 7. oktobra 2023. godine komandosa Hamasa koji su se infiltrirali u južni Izrael.

„Izraelski masakri palestinskih civila u Gazi; neopisiva patnja i masovno razaranje koje nanose; ometanje adekvatne pomoći za spasavanje života i posledično izgladnjavanje civila; atentati na novinara, osoblje UN i radnike nevladinih organizacija, kao i ratni zločini koje čini, šokiraju savest sveta“, rekao je Tirk.

Visoki komesar je pozvao sve države da „zaustave dotok oružja u Izrael koji rizikuje kršenjem ratnih zakona“ i da „izvrše maksimalan pritisak svim sredstvima koja su ima na raspolaganju da bi se psotigli prekid vatre, oslobađanje talaca (Hamasa) i proizvoljno pritvorenih lica i ulazak dovoljne humanitarne pomoći u Gazu“.

Tirk je pozvao države i da preduzmu „odlučne akcije da bi se suprotstavile planiranom izraelskom vojnom preuzimanju grada Gaze i ubrzanoj aneksiji okupirane (palestinske) Zapadne obale“.

Ubrzo posle povratka Donalda Trampa (Trump) u Belu kuću, Izrael je, kao i SAD, prestao da učestvuje u debatama pred Savetom UN za ljudska prava.

(Beta)

