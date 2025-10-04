Visoki komesar UN za ljudska prava: Postoji šansa da se pokolj u Gazi okonča jednom za svagda

Visoki komesar UN za ljudska prava Folker Tirk (Volker Turk) izjavio je danas da je predloženi mirovni plan za Gazu američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) „ključna prilika“ da se „jednom za svagda okonča pokolj i patnja“ na toj palestinskoj teritoriji.

Tirk se nada da će zamah ka okončanju rata u Gazi „otvoriti put trajnom prekidu neprijateljstava, posle čega sledi oporavak i rekonstrukcija, u skladu sa međunarodnim pravom o ljudskim pravima i humanitarnim pravom, kao i veoma potrebno rešenje o dve države“, saopštila je njegova kancelarija na platformi Iks (X).

„To je ključna prilika za sve strane i uticajne države da deluju u dobroj veri i jednom za svagda okončaju pokolj i patnju u Gazi, preplave Pojas Gaze humanitarnom pomoći i obezbede oslobađanje talaca i mnogih palestinskih pritvorenika“, dodaje se u sapštenju.

Američki plan uključuje prekid vatre, oslobađanje talaca u roku od 72 sata, postepeno povlačenje izraelske vojske iz Gaze, razoružanje Hamasa i njegovo isključivanje iz vlasti, kao i progonstvo njegovih boraca iz Gaze.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je pozdravila mirovni plan za Gazu, uključujući i mogućnost obnove bolnica, dok je generalni direktor zdravstvene agencije UN Tedros Adhanom Gebrejesus izjavio je danas da je „mir najbolji lek“.

Islamistički pokret Hamas je u petak saopštio da je spreman za hitne pregovore o oslobađanju Izraelaca koje kao taoce drži u Gazi i o okončanju rata, kao deo plana koji je predložio Tramp.

Izrael je jutros saopštio da se priprema za primenu prve faze Trampovog plana za oslobađanje svih talaca, bez pominjanja prekida bombardovanja, a potom je izraelska vojska saopštila nameru da ipak nastavi operacije u Gazi uprkos pozivima porodica talaca i Trampa da odmah obustavi bombardovanje jer izgleda da je moguć dogovor s Hamasom bar o oslobađanju zarobljenika.

(Beta)

