Vitkof i Kušner danas u Moskvi sa Putinom o okončanju rata u Ukrajini

Specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i Trampov zet Džared Kušner (Jared Kuschner) razgovaraće danas u Moskvi sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o mogućem načinu za okončanje rata u Ukrajini najsmrtonosnijeg u Evropi od Drugog svetskog rata, prenela je britanska agencija Rojters na svom sajtu.

Tramp je više puta rekao da želi da okonča rat u Ukrajini, koji njegova administracija opisuje kao „krvoproliće“, ali njegovi dosadašnji napori, uključujući samit sa Putinom u Aljasci u avgustu, još nisu doneli mir.

Američki mirovni plan od 28 tačaka pojavio se prošle nedelje, ali je izazvao bojazan kod ukrajinskih i evropskih zvaničnika koji smatraju da se povinuje ključnim zahtevima Moskve prema NATO-u, kontroli Moskve nad petinom Ukrajine i ograničenjima ukrajinske vojske.

Evropske sile su potom iznele kontrapredlog za mir, a na razgovorima u Ženevi, SAD i Ukrajina su saopštile da su stvorile „ažurirani i usavršeni mirovni okvir“ za okončanje rata.

Putin je rekao da se dosadašnji razgovori ne tiču nacrta mirovnog sporazuma, već skupa predloga za koje je prošle nedelje rekao da „mogu biti osnova za buduće sporazume“.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da će sastanak Vitkofa sa Putinom biti danas posle podne.

Neimenovani zvaničnik Bele kuće rekao je da će se Vitkofu pridružiti Kušner.

Putin je više puta rekao da je spreman da razgovara o miru, ali da će, ako Ukrajina odbije sporazum, ruske snage dalje napredovati i zauzeti više ukrajinske teritorije.

Ruske snage kontrolišu više od 19 odsto Ukrajine, odnosno 115.600 kvadratnih kilometara, što je za jedan procentni poen više nego pre dve godine, a napredovale su 2025. godine najbržim tempom od 2022. godine, prema proukrajinskim mapama.

Ruski vojni komandanti su sinoć rekli Putinu da su ruske snage zauzele ukrajinske gradove Pokrovsk i Vovčansk na prvoj liniji fronta.

Američki zvaničnici rekli su da je više od 1,2 miliona ljudi poginulo ili ranjeno u ratu. Ni Ukrajina ni Rusija ne otkrivaju svoje gubitke.

(Beta)

