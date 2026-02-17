VJT naložilo policiji da identifikuje napadače na studente i novinare ispred SNP-a

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu naložilo je policiji da identifikuje lica koja su učestvovala u jučerašnjem nasilju ispred Srpskog narodnog pozorišta (SNP).

Kako se navodi u saopštenju tog tužilaštva, tokom protesta u Novom Sadu u blizini prostorija Srpskog narodnog pozorišta, došlo do nasilja i fizičkog obračuna na učesnike skupa, koje je VJT pravno okvalifikovalo kao krivično delo Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu iz člana 344a. Krivičnog zakonika.

„Tužilaštvo je naložilo policiji da bez odlaganja izvrši identifikaciju svih lica koja su učestvovala u vršenju nasilja, bez obzira ko su, kao i da preduzme sve zakonom propisane mere i radnje u cilju prikupljanja i obezbeđivanja dokaza, radi procesuiranja odgovornih lica“, precizirano je u saopštenju VJT.

Takođe, tužilaštvo apeluje na poštovanje javnog reda i mira i obaveštava javnost da će svaki vid nasilja biti zakonski sankcionisan.

(Beta)

