VJT naložio oduzimanje snimaka sa Rektorata i Filozofskog fakulteta

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da je Uprava kriminalističke policije (UKP) ušla u zgradu Rekotorata radi prikupljanja informacija u predistražnom postupku o smrti studentkinje Filozofskog fakulteta i oduzme servere i druge uređaje i opremu na kojoj se čuvaju snimci nadzornih kamera u Rektoratu, snimci kamera ulaznih vrata u Rektorat i vrata na koja se iz Rektorata ulazi na Filozofski fakultet.

„Iz do sada prikupljenih obaveštenja od lica ispitanih u svojstvu građana proizilazi da bi snimci mogli da budu dokaz u pravcu utvrđivanja da li je sada pokojna 25-godišnja devojka ušla kritičnog dana na Filozofski fakultet kroz Rektorat, da li je ušla sama, sa nekom osobom, da li je nešto nosila tom prilikom, a imajući u vidu činjenicu da na samom Filozofskom fakultetu postoji više neobezbeđenih i nekontrolisanih ulaza, od kojih je, kako se veruje, jedan iz Rektorata“, obajvljeno je na sajtu VJT-a.

Naveli su da prema do sada prikupljenim podacima ne postoji evidencija ulaska stradale studentkinje na Filozofski fakultet, kao ni evidencija drugih osoba koje su bile prisutne na fakultetu u tom periodu.

„Pored navedenog policiji je naloženo da privremeno oduzme i sve druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku, te preduzme i sve druge neophodne radnje radi pribavljanja dokaza i utvrđivanja okolnosti koje su relevantne u ovom predistražnom postupku koji se vodi zbog sumnje da postoje propusti dekana i drugih zaposlenih u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu“, kazali su iz tužilaštva.

Dodali su da postoji sumnja da je izvršeno krivično delo nesavestan rad u službi, kao i krivično delo zloupotreba službenog položaja i da je doneta naredba o pretresanju servera – uređaja za automatsku obradu podataka i opreme na kojem se čuvaju video snimci sigurnosnih kamera za period od 26. februara do 26. marta, a koji je privremeno oduzet od dekana Filozofskog fakulteta 29. marta.

„Zahtev za pretresanje podnet je radi prikupljanja dokaza i tragova izvršenja krivičnih dela nesavestan rad u službi i zloupotreba službenog položaja, te drugih podaka koji bi mogli biti bitni za dalji tok postupka, kao i za pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja u ovom slučaju“, piše u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com